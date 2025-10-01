涉家暴案…通緝女公園拒捕大喊「綁架」 台中警押解歸案
台中郭姓女子因案遭檢方通緝，警方昨天循線到南屯區一處公園要將她逮捕，不料郭女卻大聲呼救「綁架、救命」，引發路人注意；經支援警力將她帶回警局確認身分後，押解歸案偵辦。
台中市警察局霧峰分局今天表示，國光派出所員警鎖定查緝因案遭通緝的39歲郭女，9月30日下午5時50分，越區前往南屯區豐偉路一處公園，要將她逮捕歸案。
不料，警方到場盤查時，郭女不願配合警方查證身分證字號，並在現場大聲呼救「綁架、救命」，引發路人注意，經警方出動支援警力到場，將郭女帶分局偵查隊查證指紋、辨識身分。
警方查出，郭女因涉及家庭暴力案件，今年9月間遭台中地檢署發布通緝，全案經確認身分後，依法押解地檢署歸案偵辦。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
