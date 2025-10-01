快訊

解放軍會無預兆突襲台灣？美專家分析「幾乎不可能」 但1情境恐直接空襲

台美「晶片五五分」升溫！台否認承諾台積電盤中逼近歷史高、收1325元

涉家暴案…通緝女公園拒捕大喊「綁架」 台中警押解歸案

中央社／ 台中1日電

台中郭姓女子因案遭檢方通緝，警方昨天循線到南屯區一處公園要將她逮捕，不料郭女卻大聲呼救「綁架、救命」，引發路人注意。示意圖／AI生成
台中郭姓女子因案遭檢方通緝，警方昨天循線到南屯區一處公園要將她逮捕，不料郭女卻大聲呼救「綁架、救命」，引發路人注意。示意圖／AI生成

台中郭姓女子因案遭檢方通緝，警方昨天循線到南屯區一處公園要將她逮捕，不料郭女卻大聲呼救「綁架、救命」，引發路人注意；經支援警力將她帶回警局確認身分後，押解歸案偵辦。

台中市警察局霧峰分局今天表示，國光派出所員警鎖定查緝因案遭通緝的39歲郭女，9月30日下午5時50分，越區前往南屯區豐偉路一處公園，要將她逮捕歸案。

不料，警方到場盤查時，郭女不願配合警方查證身分證字號，並在現場大聲呼救「綁架、救命」，引發路人注意，經警方出動支援警力到場，將郭女帶分局偵查隊查證指紋、辨識身分。

警方查出，郭女因涉及家庭暴力案件，今年9月間遭台中地檢署發布通緝，全案經確認身分後，依法押解地檢署歸案偵辦。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

通緝 台中市

延伸閱讀

想坐博愛座「被踹飛」婦人今超商被逮 她竟然是竊盜通緝犯

「鏟子超人」支援花蓮災區傷兵增 國光、安特羅送5000劑破傷風疫苗

台中房仲業者涉非法吸金數十億 今泰國返台遭逮 檢方聲押禁見

詐欺車手拒捕持電擊棒襲警 新北警民合力壓制

相關新聞

想坐博愛座被踹飛 曾3度偷腳踏車直闖中央研究院...竊盜黑歷史曝光

73歲曾姓婦人前天搭台北捷運想坐博愛座，持手提袋攻擊位置上的年輕人，反遭對方出腳猛踹，甚至「被踹飛到對面座椅」，畫面被民...

優先席遭踹老婦遭逮 北捷警：續追查要求雙方到案說明

台北捷運的優先席亂鬥，大同分局稍早在北市一間超商查獲該名婦人，她背竊盜通緝遭逮捕歸案。台北捷運警察隊表示，也會針對疑似違...

影／比丘尼化緣遭拒 嗆闆娘「我老人家」作勢打人被轟出去

南投草屯一名比丘尼昨到早餐店化緣，但遭店家拒絕，比丘尼走進店內嗆老闆娘「囂張什麼」、「我老人家」等語，闆娘不滿對方「侵門...

新北7旬婦深夜過馬路突遭機車撞擊 顱內出血陷昏迷急救中

新北市新莊區72歲簡婦昨天深夜11時許步行穿越馬路時，34歲林女騎機車經過疑因未注意車前狀況，猛撞上簡婦，救護人員到場發...

台中東勢機車自撞安全方向導引牌 人車滑行一死一傷

台中市東勢區東關路今天發生死亡車禍，機車自撞安全方向導引牌，車倒後人車滑行，騎士和乘客送醫急救，一死一傷，肇事原因由警方...

影／失聯移工還敢酒駕 遇桃警盤查跳車狂奔

桃園市警桃園分局埔子派出所員警今天凌晨巡邏時，在轄區三民路二段有輛轎車未開車燈，示意停車受檢時，駕駛假意配合卻突然跳車狂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。