想坐博愛座被踹飛 曾3度偷腳踏車直闖中央研究院...竊盜黑歷史曝光

73歲曾姓婦人前天搭台北捷運想坐博愛座，持手提袋攻擊位置上的年輕人，反遭對方出腳猛踹，甚至「被踹飛到對面座椅」，畫面被民眾錄下引發熱議，孰料曾婦隔天竟因竊盜案遭判55天拘役未到案執行，遭士林地檢署發布通緝，北市大同警方鎖定她常出沒地，今天在她住家附近超商盤查，逮捕歸案。

逮捕畫面曝光，只見曾婦一度不配合，被員警強拉出超商大門後上警車；從警車帶入大同警分局時，一度對拍攝的現場媒體高喊「謝謝」、「盡量拍、盡量拍」、「來來來，趕快進來拍」。

事件曝光後，台大地理系教授洪廣冀在社群發文指出，過去在中研院當助理的時候就看過她，總是縱橫各研討會，拿資料、吃點心等，甚至有傳說她曾任職中央研究院研究員，疑因升等沒過，就變成這樣了。

記者進一步查證發現，曾婦竊盜前科累累，堪稱慣犯，早在2000年就因竊盜罪遭判刑3月，易科罰金執行完畢；2002年間又在短短一個月內，三度於南港捷運站2號出口竊取民眾未上鎖腳踏車，一路騎去中央研究院停車場，遭判拘役115日，可易科罰金。

不只如此，曾婦幾乎年年犯案，竊盜足跡遍及超商、量販店、圖書館與校園，案件包括2024年在新光三越信義A4館美麗市場超市內，徒手打開冰櫃竊取北海道牛乳杯裝冰淇淋；2023年8月在家樂福重慶店偷走涼拌脆筍、保鮮盒、高級螃蟹夾組、現烤軟心酥奶油紅豆及卜蜂番茄紅醬義大利麵；同年1月在家樂福永安門市偷走他人雨傘，並於全聯永安捷運店竊取雞腿便當。

2022年4月，曾婦在台大學生第一活動中心內，拿走他人遺忘的藍色手提袋，袋內還放有動力學原文書及物理學精要講義。

2020年偷走台北市立圖書館延平分館的中國時報；2019年偷走台北市立圖書館舊庄分館2分報紙，庭審時辯稱因為晚上買不到報紙、時間寶貴，強調自己沒有傷害到任何人，「我是盜亦有道，不會亂來」。