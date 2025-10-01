影／失聯移工還敢酒駕 遇桃警盤查跳車狂奔

桃園市警桃園分局埔子派出所員警今天凌晨巡邏時，在轄區三民路二段有輛轎車未開車燈，示意停車受檢時，駕駛假意配合卻突然跳車狂奔，警匪於青溪公園追逐終包抄逮獲，經查陳男不僅為失聯移工，現場酒測值高達0.63mg/L，全案依法送辦。

桃園分局說，埔子所警員楊修銓與陳盈銓於今天凌晨0時50分巡邏時，發現有輛自小客車未開車燈，於是上前示意駕駛停車受檢，詎料，26歲越南籍陳姓男子由於今年2月已遭雇主通報失聯，陳假意配合停車，卻突然開門跳車，拔腿狂奔逃入青溪公園。

員警見狀立即分頭包抄，楊員自後追趕，陳男則繞著公園建築物逃竄，未料陳員早已在前方埋伏，一舉將其制伏在地。警方發現陳男滿身酒氣，經酒測後顯示酒精濃度達0.63mg/L，遠超法定標準。