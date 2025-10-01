聽新聞
0:00 / 0:00
影／失聯移工還敢酒駕 遇桃警盤查跳車狂奔
桃園市警桃園分局埔子派出所員警今天凌晨巡邏時，在轄區三民路二段有輛轎車未開車燈，示意停車受檢時，駕駛假意配合卻突然跳車狂奔，警匪於青溪公園追逐終包抄逮獲，經查陳男不僅為失聯移工，現場酒測值高達0.63mg/L，全案依法送辦。
桃園分局說，埔子所警員楊修銓與陳盈銓於今天凌晨0時50分巡邏時，發現有輛自小客車未開車燈，於是上前示意駕駛停車受檢，詎料，26歲越南籍陳姓男子由於今年2月已遭雇主通報失聯，陳假意配合停車，卻突然開門跳車，拔腿狂奔逃入青溪公園。
員警見狀立即分頭包抄，楊員自後追趕，陳男則繞著公園建築物逃竄，未料陳員早已在前方埋伏，一舉將其制伏在地。警方發現陳男滿身酒氣，經酒測後顯示酒精濃度達0.63mg/L，遠超法定標準。
據了解，陳男當晚向友人借車前往南崁與同鄉聚餐，席間飲用7瓶啤酒後仍駕車返程，因酒醉未開車燈而遭警方攔查。警方依法將其移送偵辦，並將持續追查相關事宜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言