優先席遭踹老婦遭逮 北捷警：續追查要求雙方到案說明

台北捷運的優先席亂鬥，大同分局稍早在北市一間超商查獲該名婦人，她背竊盜通緝遭逮捕歸案。台北捷運警察隊表示，也會針對疑似違反社維法，移案發轄區分局依法裁罰。同時，踹人的乘客也調閱相關紀錄，通知雙方到案說明。

北捷警表示，目前未接獲報案，但已調閱相關站體、月台影像及票卡紀錄，將發函予相關單位查證持卡人資料後，通知雙方到案說明。

另外，北捷警說，經查曾婦今天因竊盜案遭通緝由大同分局查獲，捷警即派員至大同分局，就其前（29）日疑涉嫌違反社會秩序維護法第87條部分製作詢問筆錄，詢後曾婦依竊盜通緝案隨案移送士林地檢署，另違反社維法部分，移案發轄區分局依法裁罰處理。