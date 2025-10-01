快訊

阿金不是阿金「DNA檢測結果一出」 飼主崩潰：這劇情比八點檔還狗血

青年監督聯盟告發凱思國際狗仔跟拍立委涉國安法 沒告發黃國昌

丁學文專欄／9月只降息1碼 聯準會讓子彈飛一會兒？

聽新聞
0:00 / 0:00

優先席遭踹老婦遭逮 北捷警：續追查要求雙方到案說明

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

台北捷運的優先席亂鬥，大同分局稍早在北市一間超商查獲該名婦人，她背竊盜通緝遭逮捕歸案。台北捷運警察隊表示，也會針對疑似違反社維法，移案發轄區分局依法裁罰。同時，踹人的乘客也調閱相關紀錄，通知雙方到案說明。

北捷警表示，目前未接獲報案，但已調閱相關站體、月台影像及票卡紀錄，將發函予相關單位查證持卡人資料後，通知雙方到案說明。

另外，北捷警說，經查曾婦今天因竊盜案遭通緝由大同分局查獲，捷警即派員至大同分局，就其前（29）日疑涉嫌違反社會秩序維護法第87條部分製作詢問筆錄，詢後曾婦依竊盜通緝案隨案移送士林地檢署，另違反社維法部分，移案發轄區分局依法裁罰處理。

北捷警呼籲，捷運車廂內設置優先席是依「身心障礙者權益保障法」規定設立，並增設「身體不適」圖示，凡有實際需求的乘客皆可優先使用。

民眾踹向老婦人左手的提袋。（取自Threads， 本圖出於新聞報導目的使用，如果侵權請原作者聯繫報社刪除）
民眾踹向老婦人左手的提袋。（取自Threads， 本圖出於新聞報導目的使用，如果侵權請原作者聯繫報社刪除）

台北捷運 通緝 竊盜

延伸閱讀

阿嬤北捷逼讓座！年輕人手提「三宅一生副牌」意外爆紅

想坐博愛座「被踹飛」婦人今超商被逮 她竟然是竊盜通緝犯

意外出圈！「ISSEY MIYAKE紙袋」捲入北捷逼讓座風波 副線單品爆紅成網友朝聖對象

阿嬤逼讓北捷優先席遭踹飛 網再爆「中研院黑歷史」：渾號白髮魔女

相關新聞

想坐博愛座「被踹飛」婦人今超商被逮 她竟然是竊盜通緝犯

台北捷運日前傳出一名婦人因為想要坐博愛座，用袋子攻擊位置上的年輕人，反遭對方出腳猛踹，畫面被民眾錄下引發熱議，沒想到今天...

影／國1汐五高架三重路段救護車擦撞翻覆 3人送醫

國道1號汐五高架南向30公里三重路段，上午10時35分左右發生物流小貨車和民間救護車擦撞事故，導致救護車側翻，幸好未載運...

影／高雄漁船海上接駁趁夜闖關 密艙驚見58箱白牌私菸市價百萬

高雄籍「金達發」漁船涉嫌在外海接駁私菸，趁夜裡航進高雄港，海巡等單位接獲密報，見漁船吃水有異，登船搜查，發現價值百餘萬元...

優先席遭踹老婦遭逮 北捷警：續追查要求雙方到案說明

台北捷運的優先席亂鬥，大同分局稍早在北市一間超商查獲該名婦人，她背竊盜通緝遭逮捕歸案。台北捷運警察隊表示，也會針對疑似違...

影／國1事故因貨車爆胎未放警示標誌 救護車行駛路肩直接撞擊翻覆

國道1號汐五高架南向三重路段上午發生民間救護車翻覆事故，初步調查是因為貨車爆胎停在路肩未擺警示標誌，行駛路肩趕路的救護車...

影／失聯移工還敢酒駕 遇桃警盤查跳車狂奔

桃園市警桃園分局埔子派出所員警今天凌晨巡邏時，在轄區三民路二段有輛轎車未開車燈，示意停車受檢時，駕駛假意配合卻突然跳車狂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。