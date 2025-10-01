快訊

阿金不是阿金「DNA檢測結果一出」 飼主崩潰：這劇情比八點檔還狗血

青年監督聯盟告發凱思國際狗仔跟拍立委涉國安法 沒告發黃國昌

丁學文專欄／9月只降息1碼 聯準會讓子彈飛一會兒？

新北女毆打伴侶以火燒臉致死 4年前也曾施暴

中央社／ 新北1日電

新北市駱姓女子今年2月持撞球桿毆打女友頭部、用打火機燃燒其臉部致死。新北地檢署日前依傷害致死罪起訴，駱女在庭上全認罪。經查，駱女4年前就曾對邱女施暴，非首次動粗。

34歲駱姓女子與邱女為伴侶關係，兩人共同住在新北市新莊區出租房，今年2月4日凌晨1時許，駱女先徒手推倒邱女使其頭部撞擊地面，邱女失去意識後，駱女將她搬至床上時又再度撞到邱女頭部。

駱女還另持撞球桿毆打邱女頭部及身體，接著以打火機點燃衛生紙等易燃物，燃燒邱女臉部、頭部與肩部，導致其頭部後方大面積出血、左側枕骨骨折，最終腦損傷死亡。

新北地檢署日前依傷害致死罪起訴駱女，新北地方法院昨天召開準備庭，駱女對於上述犯行全部認罪。

另外經查，駱女多年前就曾對邱女施暴，110年2月兩人因故發生爭執，駱女手持酒瓶、菸灰缸砸邱女，並抓邱女頭部撞牆，導致邱女頭部鈍挫傷等，當時檢方以傷害罪嫌起訴駱女，但兩人達和解後撤銷告訴。

伴侶關係 衛生紙

延伸閱讀

新北精選2處巨蛋潛力點 市議員盼強化軌道運輸量

新北想成功複製台北大巨蛋 資深球評王雲慶提出解方

樂觀其成新北建大巨蛋 學者坦言：邊際效益恐遞減

菲律賓昨強震 災區大雨又斷電 新北 台東特種搜救隊今國際人道救援

相關新聞

想坐博愛座「被踹飛」婦人今超商被逮 她竟然是竊盜通緝犯

台北捷運日前傳出一名婦人因為想要坐博愛座，用袋子攻擊位置上的年輕人，反遭對方出腳猛踹，畫面被民眾錄下引發熱議，沒想到今天...

影／國1汐五高架三重路段救護車擦撞翻覆 3人送醫

國道1號汐五高架南向30公里三重路段，上午10時35分左右發生物流小貨車和民間救護車擦撞事故，導致救護車側翻，幸好未載運...

影／高雄漁船海上接駁趁夜闖關 密艙驚見58箱白牌私菸市價百萬

高雄籍「金達發」漁船涉嫌在外海接駁私菸，趁夜裡航進高雄港，海巡等單位接獲密報，見漁船吃水有異，登船搜查，發現價值百餘萬元...

優先席遭踹老婦遭逮 北捷警：續追查要求雙方到案說明

台北捷運的優先席亂鬥，大同分局稍早在北市一間超商查獲該名婦人，她背竊盜通緝遭逮捕歸案。台北捷運警察隊表示，也會針對疑似違...

影／國1事故因貨車爆胎未放警示標誌 救護車行駛路肩直接撞擊翻覆

國道1號汐五高架南向三重路段上午發生民間救護車翻覆事故，初步調查是因為貨車爆胎停在路肩未擺警示標誌，行駛路肩趕路的救護車...

影／失聯移工還敢酒駕 遇桃警盤查跳車狂奔

桃園市警桃園分局埔子派出所員警今天凌晨巡邏時，在轄區三民路二段有輛轎車未開車燈，示意停車受檢時，駕駛假意配合卻突然跳車狂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。