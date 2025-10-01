新北女毆打伴侶以火燒臉致死 4年前也曾施暴
新北市駱姓女子今年2月持撞球桿毆打女友頭部、用打火機燃燒其臉部致死。新北地檢署日前依傷害致死罪起訴，駱女在庭上全認罪。經查，駱女4年前就曾對邱女施暴，非首次動粗。
34歲駱姓女子與邱女為伴侶關係，兩人共同住在新北市新莊區出租房，今年2月4日凌晨1時許，駱女先徒手推倒邱女使其頭部撞擊地面，邱女失去意識後，駱女將她搬至床上時又再度撞到邱女頭部。
駱女還另持撞球桿毆打邱女頭部及身體，接著以打火機點燃衛生紙等易燃物，燃燒邱女臉部、頭部與肩部，導致其頭部後方大面積出血、左側枕骨骨折，最終腦損傷死亡。
新北地檢署日前依傷害致死罪起訴駱女，新北地方法院昨天召開準備庭，駱女對於上述犯行全部認罪。
另外經查，駱女多年前就曾對邱女施暴，110年2月兩人因故發生爭執，駱女手持酒瓶、菸灰缸砸邱女，並抓邱女頭部撞牆，導致邱女頭部鈍挫傷等，當時檢方以傷害罪嫌起訴駱女，但兩人達和解後撤銷告訴。
