影／國1事故因貨車爆胎未放警示標誌 救護車行駛路肩直接撞擊翻覆

國道1號汐五高架南向三重路段上午發生民間救護車翻覆事故，初步調查是因為貨車爆胎停在路肩未擺警示標誌，行駛路肩趕路的救護車未注意前方路況直接撞上，導致2車司機和護理師共3人受傷送醫，後方回堵約5公里。

據了解，50歲葉姓司機駕駛小貨車行駛汐五高架道，因右後輪爆胎而將車停在南向29.7公里三重路段外側路肩待援，卻未在後方擺放三角反光警示標誌。35歲姓郭男司機則駕駛民間救護車搭載陳姓女護理師，因出勤要去接送患者而行駛路肩。

結果救護車沒注意車前動態，直接撞上小貨車導致側翻於外側車道，救護車車頭嚴重損毀，司機和護理師受困車內，稍後由趕抵的消防隊協助脫困救出，包括貨車司機共3人都是肢體擦挫輕傷，分別由救護車送林口長庚醫院。