影／國1事故因貨車爆胎未放警示標誌 救護車行駛路肩直接撞擊翻覆
國道1號汐五高架南向三重路段上午發生民間救護車翻覆事故，初步調查是因為貨車爆胎停在路肩未擺警示標誌，行駛路肩趕路的救護車未注意前方路況直接撞上，導致2車司機和護理師共3人受傷送醫，後方回堵約5公里。
據了解，50歲葉姓司機駕駛小貨車行駛汐五高架道，因右後輪爆胎而將車停在南向29.7公里三重路段外側路肩待援，卻未在後方擺放三角反光警示標誌。35歲姓郭男司機則駕駛民間救護車搭載陳姓女護理師，因出勤要去接送患者而行駛路肩。
結果救護車沒注意車前動態，直接撞上小貨車導致側翻於外側車道，救護車車頭嚴重損毀，司機和護理師受困車內，稍後由趕抵的消防隊協助脫困救出，包括貨車司機共3人都是肢體擦挫輕傷，分別由救護車送林口長庚醫院。
國道警方表示，2車司機酒測值皆為０，事故現場直到中午12時27分排除，詳細肇事原因尚待進一步調查釐清；同時呼籲駕駛人開車應隨時注意前方動態，車輛故障停於路肩應依規定至車後方50到100公尺處擺放故障標誌，所有人員盡快撤至護欄外或相對安全處所面向來車（建議穿反光背心），利用高速公路1968App警政報案功能（手機開啟定位功能後，系統會自動判斷人員所在位置）或撥打110報案，防止二次事故發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言