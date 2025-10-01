快訊

阿金不是阿金「DNA檢測結果一出」 飼主崩潰：這劇情比八點檔還狗血

青年監督聯盟告發凱思國際狗仔跟拍立委涉國安法 沒告發黃國昌

丁學文專欄／9月只降息1碼 聯準會讓子彈飛一會兒？

影／國1事故因貨車爆胎未放警示標誌 救護車行駛路肩直接撞擊翻覆

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道1號汐五高架南向三重路段上午發生民間救護車翻覆事故，初步調查是因為貨車爆胎停在路肩未擺警示標誌，行駛路肩趕路的救護車未注意前方路況直接撞上，導致2車司機和護理師共3人受傷送醫，後方回堵約5公里。

據了解，50歲葉姓司機駕駛小貨車行駛汐五高架道，因右後輪爆胎而將車停在南向29.7公里三重路段外側路肩待援，卻未在後方擺放三角反光警示標誌。35歲姓郭男司機則駕駛民間救護車搭載陳姓女護理師，因出勤要去接送患者而行駛路肩。

結果救護車沒注意車前動態，直接撞上小貨車導致側翻於外側車道，救護車車頭嚴重損毀，司機和護理師受困車內，稍後由趕抵的消防隊協助脫困救出，包括貨車司機共3人都是肢體擦挫輕傷，分別由救護車送林口長庚醫院。

國道警方表示，2車司機酒測值皆為０，事故現場直到中午12時27分排除，詳細肇事原因尚待進一步調查釐清；同時呼籲駕駛人開車應隨時注意前方動態，車輛故障停於路肩應依規定至車後方50到100公尺處擺放故障標誌，所有人員盡快撤至護欄外或相對安全處所面向來車（建議穿反光背心），利用高速公路1968App警政報案功能（手機開啟定位功能後，系統會自動判斷人員所在位置）或撥打110報案，防止二次事故發生。

國道1號汐五高架南向三重路段上午發生民間救護車翻覆事故，初步調查是因為貨車爆胎停在路肩未擺警示標誌，行駛路肩趕路的救護車未注意前方路況直接撞上，導致2車司機和護理師共3人受傷送醫，救護車車頭嚴重損毀。記者林昭彰／翻攝
國道1號汐五高架南向三重路段上午發生民間救護車翻覆事故，初步調查是因為貨車爆胎停在路肩未擺警示標誌，行駛路肩趕路的救護車未注意前方路況直接撞上，導致2車司機和護理師共3人受傷送醫，救護車車頭嚴重損毀。記者林昭彰／翻攝
國道1號汐五高架南向三重路段上午發生民間救護車翻覆事故，初步調查是因為貨車爆胎停在路肩未擺警示標誌，行駛路肩趕路的救護車未注意前方路況直接撞上，消防隊員救出受困車內的司機和女護理師。記者林昭彰／翻攝
國道1號汐五高架南向三重路段上午發生民間救護車翻覆事故，初步調查是因為貨車爆胎停在路肩未擺警示標誌，行駛路肩趕路的救護車未注意前方路況直接撞上，消防隊員救出受困車內的司機和女護理師。記者林昭彰／翻攝
國道1號汐五高架南向三重路段上午發生民間救護車翻覆事故，初步調查是因為貨車爆胎停在路肩未擺警示標誌，行駛路肩趕路的救護車未注意前方路況直接撞上。記者林昭彰／翻攝
國道1號汐五高架南向三重路段上午發生民間救護車翻覆事故，初步調查是因為貨車爆胎停在路肩未擺警示標誌，行駛路肩趕路的救護車未注意前方路況直接撞上。記者林昭彰／翻攝
國道1號汐五高架南向三重路段上午發生民間救護車翻覆事故，初步調查是因為貨車爆胎停在路肩未擺警示標誌，行駛路肩趕路的救護車未注意前方路況直接撞上，消防隊員救出受困車內的司機和女護理師。記者林昭彰／翻攝
國道1號汐五高架南向三重路段上午發生民間救護車翻覆事故，初步調查是因為貨車爆胎停在路肩未擺警示標誌，行駛路肩趕路的救護車未注意前方路況直接撞上，消防隊員救出受困車內的司機和女護理師。記者林昭彰／翻攝
國道1號汐五高架南向三重路段上午發生民間救護車翻覆事故，初步調查是因為貨車爆胎停在路肩未擺警示標誌，行駛路肩趕路的救護車未注意前方路況直接撞上。記者林昭彰／翻攝
國道1號汐五高架南向三重路段上午發生民間救護車翻覆事故，初步調查是因為貨車爆胎停在路肩未擺警示標誌，行駛路肩趕路的救護車未注意前方路況直接撞上。記者林昭彰／翻攝

救護車 標誌 護理師

延伸閱讀

影／國1汐五高架三重路段救護車擦撞翻覆 3人送醫

台中男童疑買咖啡太久被母毆打 社會局急安置：服務中家庭

獨／買杯咖啡買太久...台中男童被母打到遍體鱗傷 市府緊急安置

台中男路邊停紅燈突心肌梗塞 警看到上前CPR救他一命

相關新聞

想坐博愛座「被踹飛」婦人今超商被逮 她竟然是竊盜通緝犯

台北捷運日前傳出一名婦人因為想要坐博愛座，用袋子攻擊位置上的年輕人，反遭對方出腳猛踹，畫面被民眾錄下引發熱議，沒想到今天...

影／國1汐五高架三重路段救護車擦撞翻覆 3人送醫

國道1號汐五高架南向30公里三重路段，上午10時35分左右發生物流小貨車和民間救護車擦撞事故，導致救護車側翻，幸好未載運...

影／高雄漁船海上接駁趁夜闖關 密艙驚見58箱白牌私菸市價百萬

高雄籍「金達發」漁船涉嫌在外海接駁私菸，趁夜裡航進高雄港，海巡等單位接獲密報，見漁船吃水有異，登船搜查，發現價值百餘萬元...

優先席遭踹老婦遭逮 北捷警：續追查要求雙方到案說明

台北捷運的優先席亂鬥，大同分局稍早在北市一間超商查獲該名婦人，她背竊盜通緝遭逮捕歸案。台北捷運警察隊表示，也會針對疑似違...

影／國1事故因貨車爆胎未放警示標誌 救護車行駛路肩直接撞擊翻覆

國道1號汐五高架南向三重路段上午發生民間救護車翻覆事故，初步調查是因為貨車爆胎停在路肩未擺警示標誌，行駛路肩趕路的救護車...

影／失聯移工還敢酒駕 遇桃警盤查跳車狂奔

桃園市警桃園分局埔子派出所員警今天凌晨巡邏時，在轄區三民路二段有輛轎車未開車燈，示意停車受檢時，駕駛假意配合卻突然跳車狂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。