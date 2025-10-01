中秋國慶兩波連假期間燃放爆竹煙火 南市消防：注意有無合法認可標示

10月將迎來中秋節及國慶日兩波連續假期，台南市消防局提醒，民眾屆時會燃放爆竹煙火，為避免部分販賣場所超量囤積，消防局已啟動稽查工作，並要求業者切勿販賣無合法認可標示的商品，也提醒民眾購買時要注意買到非法製造及販售的爆竹煙火，確保使用安全。

消防局提醒，除了主動稽查業者，也提醒家長，為保護兒童施放安全，依「爆竹煙火管理條例」第13條規定：「父母、監護人或其他實際照顧兒童之人於兒童施放一般爆竹煙火時，應行陪同。」違反者將處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

另外，內政部亦公告禁止兒童施放升空類（如小高空）、飛行類（如沖天炮）及摔炮類等較具危險性之一般爆竹煙火，業者也不得販賣給兒童，違反者將處3萬元以上15萬元以下罰鍰；呼籲民眾施放爆竹煙火應注意安全，小朋友施放時，必須由家長（成年人）陪同。

市長黃偉哲提醒，月圓人團圓期間，民眾燃放爆竹慶祝節日，但若稍有不慎，極易釀成災害，更造成自己或他人的痛苦，如涉及民眾生命、財產的損失，除觸犯刑法公共危險罪吃上刑事官司外，還可能被告上糾纏不清的民事官司。

消防局長李明峯表示，消防局各大隊、各分隊已加強轄內爆竹煙火製造、儲存、販賣場所安全檢查工作，加強非法爆竹煙火場所查察取締，利用各項活動宣導應使用附加認可標示合法爆竹煙火，及施放一般爆竹煙火應注意事項，並鼓勵民眾踴躍檢舉不法業者及非法爆竹煙火。