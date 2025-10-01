快訊

中秋國慶兩波連假期間燃放爆竹煙火 南市消防：注意有無合法認可標示

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

10月將迎來中秋節及國慶日兩波連續假期，台南市消防局提醒，民眾屆時會燃放爆竹煙火，為避免部分販賣場所超量囤積，消防局已啟動稽查工作，並要求業者切勿販賣無合法認可標示的商品，也提醒民眾購買時要注意買到非法製造及販售的爆竹煙火，確保使用安全。

消防局提醒，除了主動稽查業者，也提醒家長，為保護兒童施放安全，依「爆竹煙火管理條例」第13條規定：「父母、監護人或其他實際照顧兒童之人於兒童施放一般爆竹煙火時，應行陪同。」違反者將處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

另外，內政部亦公告禁止兒童施放升空類（如小高空）、飛行類（如沖天炮）及摔炮類等較具危險性之一般爆竹煙火，業者也不得販賣給兒童，違反者將處3萬元以上15萬元以下罰鍰；呼籲民眾施放爆竹煙火應注意安全，小朋友施放時，必須由家長（成年人）陪同。

市長黃偉哲提醒，月圓人團圓期間，民眾燃放爆竹慶祝節日，但若稍有不慎，極易釀成災害，更造成自己或他人的痛苦，如涉及民眾生命、財產的損失，除觸犯刑法公共危險罪吃上刑事官司外，還可能被告上糾纏不清的民事官司。

消防局長李明峯表示，消防局各大隊、各分隊已加強轄內爆竹煙火製造、儲存、販賣場所安全檢查工作，加強非法爆竹煙火場所查察取締，利用各項活動宣導應使用附加認可標示合法爆竹煙火，及施放一般爆竹煙火應注意事項，並鼓勵民眾踴躍檢舉不法業者及非法爆竹煙火。

消防局除了稽查賣場避免囤積販賣超量或非法爆竹煙火，也呼籲民眾施放爆竹煙火一定要注意安全，應依其產品使用說明、警語及注意事項，並選擇戶外空曠處進行施放，共同營造安全快樂的中秋佳節。

台南市消防局提醒民眾購買時要注意買到非法製造及販售的爆竹煙火，確保使用安全。記者袁志豪／翻攝
賣場 中秋節

