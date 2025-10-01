10月迎來中秋、國慶兩波連假車潮將湧入台南 交大公布易壅塞路段

10月將迎來中秋節及國慶日兩波連續假期，台南市交通警察大隊預估將吸引大量返鄉與旅遊車潮，提醒易壅塞路段包括國道1號仁德、大灣、永康交流道及台86線快速公路銜接國道1號南北雙向，以及與國道3號關廟交流道匯流路段等，駕駛人應提前規劃行程，避免壅塞。

台南市交大指出，中秋節及國慶日連續假期分別自10月4日起至6日以及10月10日起至12日，各為期3天，預計連假期間將有許多民眾規劃外出旅遊；台南市連假車潮將從10月3日及10月9日下午4時起陸續出現，觀光旅遊車潮分別於10月4日至5日及10月10日至11日上午湧現。

交大指出，車潮大多集中於各交流道周邊道路，包括國道1號仁德交流道的文德路及中山路、永康交流道的中正北路及中正南路、大灣交流道的復興路及太子路；台86快速公路及台19甲線銜接國道3號關廟交流道等。

至於返回工作地的車潮，預計從10月5日下午至6日及10月11日下午至12日，國道1號與3號各交流道會再次面臨車潮壓力，匝道儀控可能導致排隊車流，建議民眾提早規劃返程，避免壅塞。

交大指出，台南市在安平區漁人碼頭周邊，主辦「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」活動，安億橋及安億路口等展區重要路段將實施交通管制，要前往活動現場的民眾也要提早規劃路線及停車空間，建議多搭乘大台南公車前往活動地點。

交大大隊長黃宗仁表示，台南市警局將依各時段車流狀況，針對轄內交流道、主要幹道、觀光熱點及大型賣場，規劃交通疏導勤務；假期前往觀光景點或各百貨娛樂場所民眾，可搭乘大眾運輸工具或接駁專車前往，以免增加周邊道路車流延滯，耽誤行車時間，影響出遊興致。