高雄郵局前機車族狂竄！ 網驚人行道如螞蟻竄出
中華郵政公司高雄郵局前常有汽、機車違規停車，網傳「每次看到警察來了，就有一堆人像螞蟻巢穴一般傾巢而出的去牽車」，緊接騎士又紛紛啟動機車，行駛在人行道上，令往來的行人得要閃避機車。警方已將此處列為重點取締區域，取締違規機車族。
有人在網路社群Thread貼上影片，機車族見到警方前去取締便蜂擁而出，魚貫行駛在人行道，路人要閃避機車而行，貼文者稱這群機車族，「只是想要占時間空間的便宜，可是那些推嬰兒車跟輪椅的人還有最正常的行人，都要挑戰他們迎面而來的速度」。
警方表示，新興區中正三路高雄郵局前，機車違規停放人行道，是禁止臨時停車的處所，依道路交通管理處罰條例，可處罰600元至1200元罰鍰；機車騎士「駕車行駛人行道 」，可處600元至1800元罰鍰。
高雄市警新興分局今天表示，為構建安全的行人通行空間，警方9月在高雄郵局周邊，取締機車行駛人行道和人行道違規停，共取締192件，並將這裡列為重點稽查取締區域，呼籲機車駕駛人尊重行人通行的路權。
