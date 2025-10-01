菲律賓昨強震 災區大雨又斷電 新北 台東特種搜救隊今國際人道救援

菲律賓中部昨晚發生強震，死亡人數不斷向上攀升，且災區大雨又斷電，消防署指出，收到消息後已啟動國際人道救援應變機制，第一時間已通報輪值縣市新北市、台東縣特種搜救隊展開國際人道救援任務整備，今天會在最快時間出發前往進行國際人道救援。

菲律賓中部宿霧省外海9月30日晚間發生規模6.9的地震，死亡人數已攀升到至少31人，另有超過140人受傷。官員警告，隨著救援人員進入倒塌建築，傷亡人數可能進一步上升。

此次地震由當地斷層的活動引發，震央位於人口約9萬的宿霧省沿海城市博戈（Bogo）東北方約19公里處，震源深度僅5公里。減災官員伊戈特（Rex Ygot）接受電訪時表示，該市已有至少14名居民罹難。

消防署指出，菲律賓中部地區在台灣時間昨晚9時59分，發生規模6.9、震源深度10公里強震，已造成多處建物倒塌，且釀至少30多人死亡，傷者眾多及建築物倒塌的嚴重災情。