快訊

美東時間1日午夜 美國聯邦政府正式關門停擺

台灣成全球最大俄羅斯輕油進口國 環團點名恐受制裁威脅半導體產業

11月恐失聯！LINE將停止支援舊版APP 快檢查設備可否升級

聽新聞
0:00 / 0:00

菲律賓昨強震 災區大雨又斷電 新北 台東特種搜救隊今國際人道救援

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

菲律賓中部昨晚發生強震，死亡人數不斷向上攀升，且災區大雨又斷電，消防署指出，收到消息後已啟動國際人道救援應變機制，第一時間已通報輪值縣市新北市、台東縣特種搜救隊展開國際人道救援任務整備，今天會在最快時間出發前往進行國際人道救援。

菲律賓中部宿霧省外海9月30日晚間發生規模6.9的地震，死亡人數已攀升到至少31人，另有超過140人受傷。官員警告，隨著救援人員進入倒塌建築，傷亡人數可能進一步上升。

此次地震由當地斷層的活動引發，震央位於人口約9萬的宿霧省沿海城市博戈（Bogo）東北方約19公里處，震源深度僅5公里。減災官員伊戈特（Rex Ygot）接受電訪時表示，該市已有至少14名居民罹難。

消防署指出，菲律賓中部地區在台灣時間昨晚9時59分，發生規模6.9、震源深度10公里強震，已造成多處建物倒塌，且釀至少30多人死亡，傷者眾多及建築物倒塌的嚴重災情。

消防署收到訊息後，立即啟動國際人道救援應變機制，已第一時間通報輪值縣市包括新北市、台東縣特種搜救隊展開國際人道救援任務整備，待收到菲律賓提出國際救援需求後，即可立即搭機前往協助進行人道救援及救災。

菲律賓中部宿霧省外海9月30日晚間發生強烈地震，博戈市宿霧省立醫院外1日停放著罹難者遺體。美聯社
菲律賓中部宿霧省外海9月30日晚間發生強烈地震，博戈市宿霧省立醫院外1日停放著罹難者遺體。美聯社

人道 菲律賓

延伸閱讀

裕隆集團「愛的里程」挺花蓮光復「拖吊超人」救援災區不分品牌免費拖吊

事權統一！「鏟子超人」由軍方統一調度 軍用卡車載送前進偏遠災區

光復災區仍見志工湧入 「雨鞋留給下一人」成最美風景

影／嘉邑行善團進駐花蓮光復鄉災區7天 超大型挖土機清淤見效

相關新聞

想坐博愛座「被踹飛」婦人今超商被逮 她竟然是竊盜通緝犯

台北捷運日前傳出一名婦人因為想要坐博愛座，用袋子攻擊位置上的年輕人，反遭對方出腳猛踹，畫面被民眾錄下引發熱議，沒想到今天...

影／國1汐五高架三重路段救護車擦撞翻覆 3人送醫

國道1號汐五高架南向30公里三重路段，上午10時35分左右發生物流小貨車和民間救護車擦撞事故，導致救護車側翻，幸好未載運...

影／高雄漁船海上接駁趁夜闖關 密艙驚見58箱白牌私菸市價百萬

高雄籍「金達發」漁船涉嫌在外海接駁私菸，趁夜裡航進高雄港，海巡等單位接獲密報，見漁船吃水有異，登船搜查，發現價值百餘萬元...

市價1800萬法拉利F12擦撞本田CBR重機 騎士空翻摔地輕傷責任釐清中

新北市樹林區昨晚發生一起超跑與重機的碰撞事故，一輛法拉利F12左轉時，與HONDA CBR650R發生擦撞，造成重機涂姓...

影／國1事故因貨車爆胎未放警示標誌 救護車行駛路肩直接撞擊翻覆

國道1號汐五高架南向三重路段上午發生民間救護車翻覆事故，初步調查是因為貨車爆胎停在路肩未擺警示標誌，行駛路肩趕路的救護車...

中秋國慶兩波連假期間燃放爆竹煙火 南市消防：注意有無合法認可標示

10月將迎來中秋節及國慶日兩波連續假期，台南市消防局提醒，民眾屆時會燃放爆竹煙火，為避免部分販賣場所超量囤積，消防局已啟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。