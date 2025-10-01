中市貨車路口大迴轉害騎士自摔？ 警要查其中有無因果關係

台中市大里區美群路204號昨天下午發生一起機車自摔事故，但騎士自摔前，恰有一輛中型貨車在路口大迴轉，是否因貨車的突然大迴轉才導致騎士摔倒，警方表示將進一步鑑定，以釐清肇事責任，目前尚未開罰。

據了解，徐姓市民（19歲）昨天下午3時許騎著機車沿美群路往霧峰方向行駛，卻突然在路口摔倒，造成身體多處擦傷，經查無酒駕情事。警方調閱監視錄影，發現徐姓騎士行經路口前，正好對向有一輛白色中型貨車趁著對向的徐姓騎士等還未到路口前，即趁機來個大迴轉。

雖然中型貨車並未接觸到徐的機車，但是是否因此讓徐為了急於閃避而跌倒，警方說，要看其中是否有因果關係，不過路口只要未禁止迴轉，迴轉並不違規，目前已送鑑定。