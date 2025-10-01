想坐博愛座「被踹飛」婦人今超商被逮 她竟然是竊盜通緝犯

台北捷運日前傳出一名婦人因為想要坐博愛座，用袋子攻擊位置上的年輕人，反遭對方出腳猛踹，畫面被民眾錄下引發熱議，沒想到今天傳出該名婦人因大鬧北市大同區某間全家超商遭逮捕。稍早大同警方證實，該名婦人因衣著等特徵，與北捷的婦人為同一人，身分是73歲曾姓婦人，但逮捕原因並非大鬧超商，而是因身背竊盜通緝遭逮捕歸案。

大同警方指出，曾婦為轄內人口，因身背竊盜通緝派員鎖定她動向，今天早上9點多發現她現身延平北路二段某間全家超商，正要上前盤查確認身分，曾婦卻不配合在超商內大力反抗，強調「不是我」、「救命啊」，因此遭人誤會在超商鬧事。

警方指出，曾婦一度反抗激烈，但確認身分後依法逮捕，並將她帶回派出所製作解送報告書；由於老婦人身形、穿著等特徵，包括雨傘、口罩、白頭髮、菜籃等都跟日前大鬧北捷的婦人相似，警方證實為同一人。