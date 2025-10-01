聽新聞
影／高雄漁船海上接駁趁夜闖關 密艙驚見58箱白牌私菸市價百萬
高雄籍「金達發」漁船涉嫌在外海接駁私菸，趁夜裡航進高雄港，海巡等單位接獲密報，見漁船吃水有異，登船搜查，發現價值百餘萬元私菸，將船長等4人移送法辦，2名台灣籍船長和船員經檢方起訴。
海巡署偵防分署高雄查緝隊、偵防查緝隊、南部分署第五岸巡隊和高雄市刑警大隊偵一隊等單位，3月23日晚間趁金達發漁船要從高雄港一港口進港時，於高雄旗后漁港登船搜查，才在冰庫內的密艙，查獲58箱「晶贊」等白牌私菸，市值120萬元。
高雄查緝隊今天開記者會表示，今年3月初接報洪姓船長欲前往外海接駁私菸，便鎖定金達發漁船出入港情形，3月23日晚間進港，發覺金達發漁船吃水線較重，趁漁船靠岸前往清艙檢查，發現船舷後艙以碎冰掩藏密艙，破艙查獲私菸。
查緝單位逮捕船長洪姓男子（49歲）、船員曾姓男子（71歲）及2名印尼籍漁工。洪姓船長等人稱，在外海1艘不知名的「大船」丟包，他們負責接駁。
查緝單位溯源追查，未查到丟包來源和接貨人，將全案依懲治走私條例及菸酒管理法等罪嫌移送法辦。洪、曾2人經高雄地檢署起訴，2名印尼籍漁工因只工作，未參與搬私貨獲不起訴。
