影／高雄漁船海上接駁趁夜闖關 密艙驚見58箱白牌私菸市價百萬

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄籍「金達發」漁船涉嫌在外海接駁私菸，趁夜裡航進高雄港，海巡等單位接獲密報，見漁船吃水有異，登船搜查，發現價值百餘萬元私菸，將船長等4人移送法辦，2名台灣籍船長和船員經檢方起訴。

海巡署偵防分署高雄查緝隊、偵防查緝隊、南部分署第五岸巡隊和高雄市刑警大隊偵一隊等單位，3月23日晚間趁金達發漁船要從高雄港一港口進港時，於高雄旗后漁港登船搜查，才在冰庫內的密艙，查獲58箱「晶贊」等白牌私菸，市值120萬元。

高雄查緝隊今天開記者會表示，今年3月初接報洪姓船長欲前往外海接駁私菸，便鎖定金達發漁船出入港情形，3月23日晚間進港，發覺金達發漁船吃水線較重，趁漁船靠岸前往清艙檢查，發現船舷後艙以碎冰掩藏密艙，破艙查獲私菸。

查緝單位逮捕船長洪姓男子（49歲）、船員曾姓男子（71歲）及2名印尼籍漁工。洪姓船長等人稱，在外海1艘不知名的「大船」丟包，他們負責接駁。

查緝單位溯源追查，未查到丟包來源和接貨人，將全案依懲治走私條例及菸酒管理法等罪嫌移送法辦。洪、曾2人經高雄地檢署起訴，2名印尼籍漁工因只工作，未參與搬私貨獲不起訴。

海巡等單位查獲高雄籍金達發漁船涉嫌走私洋菸。記者林保光／翻攝
海巡等單位查獲高雄籍金達發漁船涉嫌走私洋菸。記者林保光／翻攝
海巡等單位查獲高雄籍金達發漁船涉嫌走私洋菸。記者林保光／翻攝
海巡等單位查獲高雄籍金達發漁船涉嫌走私洋菸。記者林保光／翻攝
海巡等單位在漁船密艙查獲私菸。記者林保光／翻攝
海巡等單位在漁船密艙查獲私菸。記者林保光／翻攝

私菸 海巡署 高雄港

相關新聞

想坐博愛座「被踹飛」婦人今超商被逮 她竟然是竊盜通緝犯

台北捷運日前傳出一名婦人因為想要坐博愛座，用袋子攻擊位置上的年輕人，反遭對方出腳猛踹，畫面被民眾錄下引發熱議，沒想到今天...

影／高雄漁船海上接駁趁夜闖關 密艙驚見58箱白牌私菸市價百萬

高雄籍「金達發」漁船涉嫌在外海接駁私菸，趁夜裡航進高雄港，海巡等單位接獲密報，見漁船吃水有異，登船搜查，發現價值百餘萬元...

市價1800萬法拉利F12擦撞本田CBR重機 騎士空翻摔地輕傷責任釐清中

新北市樹林區昨晚發生一起超跑與重機的碰撞事故，一輛法拉利F12左轉時，與HONDA CBR650R發生擦撞，造成重機涂姓...

台中男童疑買咖啡太久被母毆打 社會局急安置：服務中家庭

台中市警方昨天接獲報案，一名年約10歲的男童疑遭家長毆打，在住家發出哭聲，警方獲報到場確認，發現男童手腳都有瘀傷，趕緊將...

誤信導航受困山區 豐原3警搜尋遇流浪犬喊叫竟遇受困老翁

台中一名老翁開車誤信導航，開到狹窄且泥濘山路，受困豐原山區，3名警察上山搜尋，其中2警遇到流浪狗，員警大喊喝斥，避免被狗...

高雄澄清湖驚見浮屍 警消打撈發現是失蹤婦人

高雄市澄清湖今天清晨發現浮屍，警方、消據報到場，打撈起1名年中年婦人，查出是失蹤的楊姓婦人，沒明顯外傷，已報請檢察官相驗...

