聽新聞
0:00 / 0:00
市價1800萬法拉利F12擦撞本田CBR重機 騎士空翻摔地輕傷責任釐清中
新北市樹林區昨晚發生一起超跑與重機的碰撞事故，一輛法拉利F12左轉時，與HONDA CBR650R發生擦撞，造成重機涂姓騎士身體擦挫傷，經送醫治療後並無生命危險。警方初步研判，肇事原因疑為法拉利左轉未禮讓CBR先行，詳細肇責仍待進一步釐清。
這起事故發生在昨晚9時32分許，地點位於樹林區保安街一段。當時法拉利63歲陳姓駕駛，欲由保安街一段左轉進入保安二街，CBR31歲涂姓騎士則沿保安街一段直行往保安地下道方向行駛。兩車碰撞後，涂男騰空飛起倒地，所幸僅身體多處擦挫傷，並無大礙。
樹林警方獲報後，立即趕抵現場，並對雙方駕駛進行酒測，酒測值均為0，初步排除酒駕。警方根據現場跡證與路權初步分析，事故原因疑為法拉利轉彎時，未依規定禮讓直行的CBR先行，最終肇事責任比例仍須由交通大隊進一步鑑定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言