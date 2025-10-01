市價1800萬法拉利F12擦撞本田CBR重機 騎士空翻摔地輕傷責任釐清中

新北市樹林區昨晚發生一起超跑與重機的碰撞事故，一輛法拉利F12左轉時，與HONDA CBR650R發生擦撞，造成重機涂姓騎士身體擦挫傷，經送醫治療後並無生命危險。警方初步研判，肇事原因疑為法拉利左轉未禮讓CBR先行，詳細肇責仍待進一步釐清。

這起事故發生在昨晚9時32分許，地點位於樹林區保安街一段。當時法拉利63歲陳姓駕駛，欲由保安街一段左轉進入保安二街，CBR31歲涂姓騎士則沿保安街一段直行往保安地下道方向行駛。兩車碰撞後，涂男騰空飛起倒地，所幸僅身體多處擦挫傷，並無大礙。