南市交通死亡事故近3個月減少21人 降幅達42%

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市交通局表示，根據統計，今年7至9月間，台南市A1（死亡）事故比去年同期減少21人，降幅達42%。市長黃偉哲昨主持9月道路交通安全會報時指出，交通安全是市政重點，市府要從事故源頭降低風險，並兼顧全齡用路人安全。他強調，「市府的責任就是讓孩子安心上學、長者自在出門，市民都能平安回家」。

交通局長王銘德指出，以「工程、教育、執法」3E策略全面防制事故，工程面，針對死亡事故逐案勘查，短期內可改善的工程立即優化，並盤點事故熱點路段檢討。透過公共運輸降低事故風險效果明顯，尤其「小黃公車」補足偏鄉接駁，減少長者與學生自駕或騎車風險。市府並要求公車業者落實車輛安全檢查、加強駕駛訓練及「指差確認」制度。

教育面，配合交通安全月，教育局在新生訓練期間加強宣導，特別針對18至24歲高風險機車族群推廣防禦駕駛。同時結合里鄰社區與宮廟系統，推廣「車輛慢看停、行人安全行」。

執法面，警察局自5月起推動「順安專案」，依據事故熱點規劃勤務，9月升級為「順安2.0」，納入更多違規態樣並取消時段限制，彈性調度警力，提高見警率與執法強度。

交通局說，交通事故受傷人數自3月起已逐步下降，今年1至7月減少758人，降幅2.2%。市府將持續檢討高風險族群與事故熱點，並呼籲用路人遵守標誌號誌、減速慢行、禮讓行人，共同養成安全用路習慣。

台南市光賢交通公園提供小朋友寓教於樂的環境，將交通安全知識向下紮根。圖／台南市交通局提供
