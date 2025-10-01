台中男童疑買咖啡太久被母毆打 社會局急安置：服務中家庭

台中市警方昨天接獲報案，一名年約10歲的男童疑遭家長毆打，在住家發出哭聲，警方獲報到場確認，發現男童手腳都有瘀傷，趕緊將男童送醫。據了解，男童為社會局服務中家庭，社會局已將男童緊急安置，後續調查男童母親是否涉及違反兒少法等刑事責任。

台中市消防局昨天晚間8時許接獲通報，文心路一棟大樓疑有男童遭家長毆打，警方到場時，發現一名年約10歲的男童，手腳有瘀傷，男童稱因母親要他去買咖啡，但因「買太久」，引起母親不滿，才被母親徒手毆打教訓。

警方趕緊聯絡救護車到場，經救護人員評估，男童全身有多處瘀傷、意識清楚，由救護人員處置後，送往醫院治療。

警方另外通報社會局，社會局評估男童是單親家庭，有遭母親持續毆打可能，已緊急向法院聲請暫時保護令，另外也安置男童，釐清案發狀況，查明是否男童母親涉有違反兒少法等刑責。