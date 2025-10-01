快訊

北捷「被踹飛」阿嬤今超商被逮！高喊不是我…被警查出是竊盜通緝犯

美媒：川普壓力恐逼台灣重啟核武討論 台灣因應華府最務實是這招

MLB／大谷翔平季後賽雙響砲生涯首次 前田健太讚：好像沒有重力…

聽新聞
0:00 / 0:00

誤信導航受困山區 豐原3警搜尋遇流浪犬喊叫竟遇受困老翁

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名老翁開車誤信導航，開到狹窄且泥濘山路，受困豐原山區，3名警察上山搜尋，其中2警遇到流浪狗，員警大喊喝斥，避免被狗攻擊時，住戶聽到聲音外出查看，老翁也正好走下山要求助，員警順利找到人車，通知家屬到場接回家。

台中市72歲老翁上月27日傍晚開車從潭子前往谷關途中，聽從GOOGLE導航指引，誤入豐原區東陽路山區的狹窄產業道路，車輛受困泥濘無法動彈。

豐原警分局豐東派出所巡佐賴芳柎、警員莊勝崴、張祐勝接獲110報案，有民眾在豐原區東陽山迷路，車輛輪胎陷入泥地中，受困半山腰，無法確定確切位置，請求警方協助。

考量東陽山區幅員遼闊，導航無法精準定位，警方沿東陽路往山區展開搜尋。行經一段狹窄、崎嶇的產業道路時，3名員警分別以巡邏車、機車及徒步方式深入山區搜尋，途中遭遇山區流浪犬追逐，員警大聲喝斥流浪犬不要靠近，聲音驚動附近住戶，住戶出門查看時，剛好遇見正在下山求援的老翁。

老翁向警方表示，當天下午4時他依導航指示開車進入山區，未料道路愈走愈小，車輛在產業道路上陷入泥淖無法動彈，該處地處偏僻，附近無人可求助，只好撥打110請求協助。

警方評估現場地形險峻且天色漸暗，聯繫老翁女兒到場接回父親返家休息，建議他們隔天再尋求拖車或堆高機協助處理車輛，老翁感謝警方協助，才能有驚無險結束這一場山區迷途記。

豐東派出所長廖俊強提醒，導航系統雖便利，但在進入山區、農路等偏遠地區時，建議事先了解路況或詢問當地居民，切勿完全依賴導航，以免發生受困等危險情形。

一名老翁開車在豐原山上受困，東陽路山區的狹窄產業道路，車輛受困泥濘無法動彈，豐原警分局獲報上山搜尋找到人車。圖／警方提供
一名老翁開車在豐原山上受困，東陽路山區的狹窄產業道路，車輛受困泥濘無法動彈，豐原警分局獲報上山搜尋找到人車。圖／警方提供
一名老翁開車在豐原山上受困，東陽路山區的狹窄產業道路，車輛受困泥濘無法動彈，豐原警分局獲報上山搜尋找到人車。圖／警方提供
一名老翁開車在豐原山上受困，東陽路山區的狹窄產業道路，車輛受困泥濘無法動彈，豐原警分局獲報上山搜尋找到人車。圖／警方提供

導航 豐原

延伸閱讀

北部高溫上看36度！熱帶性低氣壓周四生成 花東、屏東這2日慎防雷雨

山區道路掏空隱憂未解 南市議員要求市府加速檢討搶修機制

高雄統嶺山區遭濫墾亂倒！前檢察官疑似涉案遭聲押

今午後雨區擴大 氣象署：中秋連假熱帶擾動有機會發展

相關新聞

想坐博愛座「被踹飛」婦人今超商被逮 她竟然是竊盜通緝犯

台北捷運日前傳出一名婦人因為想要坐博愛座，用袋子攻擊位置上的年輕人，反遭對方出腳猛踹，畫面被民眾錄下引發熱議，沒想到今天...

影／高雄漁船海上接駁趁夜闖關 密艙驚見58箱白牌私菸市價百萬

高雄籍「金達發」漁船涉嫌在外海接駁私菸，趁夜裡航進高雄港，海巡等單位接獲密報，見漁船吃水有異，登船搜查，發現價值百餘萬元...

市價1800萬法拉利F12擦撞本田CBR重機 騎士空翻摔地輕傷責任釐清中

新北市樹林區昨晚發生一起超跑與重機的碰撞事故，一輛法拉利F12左轉時，與HONDA CBR650R發生擦撞，造成重機涂姓...

台中男童疑買咖啡太久被母毆打 社會局急安置：服務中家庭

台中市警方昨天接獲報案，一名年約10歲的男童疑遭家長毆打，在住家發出哭聲，警方獲報到場確認，發現男童手腳都有瘀傷，趕緊將...

誤信導航受困山區 豐原3警搜尋遇流浪犬喊叫竟遇受困老翁

台中一名老翁開車誤信導航，開到狹窄且泥濘山路，受困豐原山區，3名警察上山搜尋，其中2警遇到流浪狗，員警大喊喝斥，避免被狗...

高雄澄清湖驚見浮屍 警消打撈發現是失蹤婦人

高雄市澄清湖今天清晨發現浮屍，警方、消據報到場，打撈起1名年中年婦人，查出是失蹤的楊姓婦人，沒明顯外傷，已報請檢察官相驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。