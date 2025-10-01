誤信導航受困山區 豐原3警搜尋遇流浪犬喊叫竟遇受困老翁

台中一名老翁開車誤信導航，開到狹窄且泥濘山路，受困豐原山區，3名警察上山搜尋，其中2警遇到流浪狗，員警大喊喝斥，避免被狗攻擊時，住戶聽到聲音外出查看，老翁也正好走下山要求助，員警順利找到人車，通知家屬到場接回家。

台中市72歲老翁上月27日傍晚開車從潭子前往谷關途中，聽從GOOGLE導航指引，誤入豐原區東陽路山區的狹窄產業道路，車輛受困泥濘無法動彈。

豐原警分局豐東派出所巡佐賴芳柎、警員莊勝崴、張祐勝接獲110報案，有民眾在豐原區東陽山迷路，車輛輪胎陷入泥地中，受困半山腰，無法確定確切位置，請求警方協助。

考量東陽山區幅員遼闊，導航無法精準定位，警方沿東陽路往山區展開搜尋。行經一段狹窄、崎嶇的產業道路時，3名員警分別以巡邏車、機車及徒步方式深入山區搜尋，途中遭遇山區流浪犬追逐，員警大聲喝斥流浪犬不要靠近，聲音驚動附近住戶，住戶出門查看時，剛好遇見正在下山求援的老翁。

老翁向警方表示，當天下午4時他依導航指示開車進入山區，未料道路愈走愈小，車輛在產業道路上陷入泥淖無法動彈，該處地處偏僻，附近無人可求助，只好撥打110請求協助。

警方評估現場地形險峻且天色漸暗，聯繫老翁女兒到場接回父親返家休息，建議他們隔天再尋求拖車或堆高機協助處理車輛，老翁感謝警方協助，才能有驚無險結束這一場山區迷途記。