蘆竹分局於昨日下午與蘆竹區農會舉行了一場逼真的金融機構防搶演練。圖：警方提供

為提升金融機構面對突發搶劫事件的應變能力，並驗證警方快速打擊犯罪的效能，桃園市蘆竹警分局於昨（30）日下午與蘆竹區農會舉行了一場逼真的金融機構防搶演練。此次演練旨在強化金融機構安全維護，全力防制搶奪、強盜等案件發生，並同步加強反詐騙及廉政宣導。

695380
在警方的果斷、迅速行動下，成功將其中一名歹徒制伏逮捕。圖：警方提供

蘆竹分局說明，此次防搶演練模擬情境逼真，演練過程中，歹徒持槍闖入農會信用部，喝令行員交出現金，行員展現高度警覺性與機智，立即按下警鈴並通報警方，同時利用假鈔拖延時間，蘆竹分局勤務指揮中心接獲通報後，立即啟動緊急應變機制，迅速派遣線上巡邏警力及偵查隊趕赴現場，同時，立即通報線上警網實施攔截圍捕，在警方的果斷、迅速行動下，成功將其中一名歹徒制伏逮捕，並同步追緝逃逸共犯，整場演練過程緊張刺激，不僅充分展現警方快速打擊犯罪的行動力，也有效嚇阻了潛在犯罪。

蘆竹分局表示，此次演練目的在於讓金融機構行員能提高警覺、掌握應變要領，全面提升緊急應變能力，同時也藉此機會提升警察單位接獲通報後的即時反應與通報能力，未來警方仍將持續與各金融機構保持密切聯繫，加強聯防機制，以提升金融機構的自衛能力，共同維護民眾的財產安全，此外分局也特別利用本次機會，反詐宣導、監察防貪、反貪及廉政等重要觀念。

蘆竹分局藉此機會呼籲市民朋友，前往金融機構提領現金時，務必多加注意周遭環境，留意可疑人士，以減少歹徒可趁之機，若接到不明電話或簡訊，應提高警覺，留意是否為詐騙手法，切勿輕易提供個人資料或進行匯款，如有任何疑問，可立即撥打165反詐騙專線查證，確保自身權益與財產安全。

原文：歹徒持槍闖農會信用部？蘆竹分局防搶演練情境逼真

金融機構 農會 詐騙

