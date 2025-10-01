快訊

桃園市警察局交通警察大隊響應交通部推動的「9月份交通安全月」，自9月1日至30日協同各分局積極辦理系列交通安全宣導活動。圖：警方提供

桃園市警察局交通警察大隊響應交通部推動的「9月份交通安全月」，自9月1日至30日協同各分局積極辦理系列交通安全宣導活動，針對機車族、高齡者及學生等不同族群，推廣「車輛慢看停、行人安全行」的防禦觀念，並透過專題演講、社區活動結合、案例影片及互動問答等方式，加深市民對交通安全的認知與重視。交通警察大隊長李維振表示，10月份將緊接著執行「酒駕大執法專案」，針對深夜、易聚集飲酒的場所加強巡查，透過高強度執法行動展現「零容忍酒駕」的決心，持續守護市民生命財產安全。

各分局於交通安全月期間，均能巧妙結合轄區機關、公司行號、學校及里民活動中心辦理宣導。圖：警方提供

警方表示，各分局於交通安全月期間，均能巧妙結合轄區機關、公司行號、學校及里民活動中心辦理宣導，搭配發放宣導品，讓參與者在輕鬆互動中了解禮讓行人、減速慢行的重要性。活動獲得市民熱烈迴響，也逐步將「人本交通、停讓文化」觀念內化於日常生活。

交通安全需要全民共同維護，除了遵守「車輛慢看停、行人安全行」的基本原則外，更要自律避免酒後駕車。圖：警方提供

警方提到，宣導成效亦已具體反映在交通事故統計數據上。整體而言，114年截至9月底，桃園市交通事故死傷件數較113年同期減少3270人，降幅達7.5%。單就9月份而言，死傷人數3987人，較去年同期的4635人減少648人，降幅高達14%，顯示宣導已產生正向效益。

其中，警方指出，以行人交通事故改善最為明顯，114年9月行人死傷人數為104人，較去(113)年同期的144人減少40人，降幅接近三成(28%)，證明「分眾、分齡」宣導策略奏效，專題演講與事故案例影片分析確實強化了市民對行人安全的重視。

警方表示，交通安全月於9月30日圓滿完成，成果豐碩，辦理交通安全活動專題演講計442場次，活動宣導計122場次，展現各分局及警力投入的努力。

交大隊長李維振呼籲，交通安全需要全民共同維護，除了遵守「車輛慢看停、行人安全行」的基本原則外，更要自律避免酒後駕車。警方將持續透過專題演講、案例分享與執法並進的方式，深化市民交通安全意識，營造安全、友善的用路環境，讓桃園成為最具安全與幸福的城市。

本文章來自《桃園電子報》。原文：酒駕零容忍！桃警10月展開大執法 守護市民生命財產安全

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

行人 交通事故 警察

