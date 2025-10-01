快訊

影／台南駕駛變換車道擦撞直行車猛然往右打方向盤 撞進中醫診所騎樓

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

22歲楊姓男子開車行經台南市北區西門路三段，疑似在向左變換車道過程，與直行車發生擦撞，方向盤趕緊又往右邊打，結果打太大力加上本身車速，導致撞進路邊中醫診所與補習班鐵捲門；警消到場將楊與車上乘客及另名駕駛救出，送醫治療，並確認雙方均未酒駕。

台南市消防局昨天晚間11時6分獲報，西門路三段上發生車禍，報案人指出有2輛汽車相撞，救護人員到場確認一輛撞進騎樓的汽車後門變形，後座乘客無法出來；現場因車禍造成車輛車體以及被波及的補習班與中醫診所鐵捲門均扭曲變形，經屋主同意後協助破壞鐵捲門。

消防將受困的22歲楊姓駕駛救出，意識清楚，肢體擦挫傷，後座受困乘客為23歲李姓男子，意識清楚，臉部擦傷、鼻流血；另一名被擦撞的38歲林姓男駕駛意識清楚，胸痛，肢體擦挫傷，3人均送醫治療。警方到場檢測，確認兩名駕駛酒測值為零。

台南市警第五分局交通分隊長楊力行說明，昨天深夜11時許，楊姓男子開車沿西門路三段北向南外側車道變換至內側車道時，不慎與內側車道直行的林姓男駕駛車輛發生碰撞；楊的車輛失控打滑衝撞路旁騎樓才停下，駕駛與乘客經治療均無大礙，詳細肇事原因警方將調查釐清。

警方呼籲，駕駛變換車道時應隨時注意後方車況，保持安全間隔，才能確保自身與他人行車安全。

楊姓男子疑似在向左變換車道過程，與直行車發生擦撞，方向盤趕緊又往右邊打，結果打太大力加上本身車速，導致撞進路邊中醫診所與補習班鐵捲門。圖／翻攝自threads帳號tainan_style（台南式）
楊姓男子疑似在向左變換車道過程，與直行車發生擦撞，方向盤趕緊又往右邊打，結果打太大力加上本身車速，導致撞進路邊中醫診所與補習班鐵捲門。記者袁志豪／翻攝
楊姓男子疑似在向左變換車道過程，與直行車發生擦撞，方向盤趕緊又往右邊打，結果打太大力加上本身車速，導致撞進路邊中醫診所與補習班鐵捲門。圖／翻攝自threads帳號tainan_style（台南式）
相關新聞

婦逼讓優先席遭飛踹 律師指出腳男風險大：防衛過當恐背刑責

台北捷運車廂內傳出乘客因優先席發生衝突事件後，再次引發社會對於將博愛座改為優先席的熱議。雖然有人認為男子做法「看了很解氣」，但包括律師王至德與呂秋遠皆為此提醒民眾，男子這一腳恐涉「防衛過當」，代價可能不小。

獨／買杯咖啡買太久...台中男童被母打到遍體鱗傷 市府緊急安置

台中市警方昨天接獲報案，一名年約10歲的男童疑遭家長毆打，在住家發出哭聲，警方獲報到場確認，發現男童手腳都有瘀傷，趕緊將...

屏東瑪家鄉沙拉灣瀑布 10年釀6死

來台交換的印尼籍甘姓大學生，前天到屏東縣瑪家鄉舊排灣（舊筏灣）部落下方瀑布戲水時溺斃，該處近10年已發生4件溺水釀6死，...

影／台南駕駛變換車道擦撞直行車猛然往右打方向盤 撞進中醫診所騎樓

22歲楊姓男子開車行經台南市北區西門路三段，疑似在向左變換車道過程，與直行車發生擦撞，方向盤趕緊又往右邊打，結果打太大力...

影／台中神岡三合院大火 高中生熟睡被消防隊員叫醒驚慌逃出

台中市神岡區一處三合院今天凌晨發生大火，高中生熟睡中被消防隊員叫醒驚慌逃出，初步研判起火點在屋外燒木材處，真正起火原因由...

影／從白天到黑夜...垂直邊坡太難救 警消花14小時拉起蘇花墜谷身亡男

宜蘭舊蘇花公路台9丁線今天凌晨4時許傳出車禍，現場遺留機車，未見人影，機車騎士疑似自撞墜落50米深谷，警消獲報趕往現場，...

