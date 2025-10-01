影／台南駕駛變換車道擦撞直行車猛然往右打方向盤 撞進中醫診所騎樓

22歲楊姓男子開車行經台南市北區西門路三段，疑似在向左變換車道過程，與直行車發生擦撞，方向盤趕緊又往右邊打，結果打太大力加上本身車速，導致撞進路邊中醫診所與補習班鐵捲門；警消到場將楊與車上乘客及另名駕駛救出，送醫治療，並確認雙方均未酒駕。

台南市消防局昨天晚間11時6分獲報，西門路三段上發生車禍，報案人指出有2輛汽車相撞，救護人員到場確認一輛撞進騎樓的汽車後門變形，後座乘客無法出來；現場因車禍造成車輛車體以及被波及的補習班與中醫診所鐵捲門均扭曲變形，經屋主同意後協助破壞鐵捲門。

消防將受困的22歲楊姓駕駛救出，意識清楚，肢體擦挫傷，後座受困乘客為23歲李姓男子，意識清楚，臉部擦傷、鼻流血；另一名被擦撞的38歲林姓男駕駛意識清楚，胸痛，肢體擦挫傷，3人均送醫治療。警方到場檢測，確認兩名駕駛酒測值為零。

台南市警第五分局交通分隊長楊力行說明，昨天深夜11時許，楊姓男子開車沿西門路三段北向南外側車道變換至內側車道時，不慎與內側車道直行的林姓男駕駛車輛發生碰撞；楊的車輛失控打滑衝撞路旁騎樓才停下，駕駛與乘客經治療均無大礙，詳細肇事原因警方將調查釐清。