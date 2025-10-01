東勢長庚橋散落螺絲釘多車中釘 輪胎行老板與民眾清除警感謝

台北捷運車廂內傳出乘客因優先席發生衝突事件後，再次引發社會對於將博愛座改為優先席的熱議。雖然有人認為男子做法「看了很解氣」，但包括律師王至德與呂秋遠皆為此提醒民眾，男子這一腳恐涉「防衛過當」，代價可能不小。

2025-10-01 09:03