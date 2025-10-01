快訊

東勢長庚橋散落螺絲釘多車中釘 輪胎行老板與民眾清除警感謝

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市東勢區日前有民眾開車在長庚橋，輪胎被路面散落螺絲釘刺破，有5車到修配廠補胎，輪胎行涂姓老闆幫忙補胎後，他基於民眾行車安全，騎車現場查看，發現路面上確實散落著大量螺絲釘，與熱心民眾一起合力清除危險釘，警方昨天到輪胎行感謝涂姓老闆，為交通安全付出。

東勢警分局昨天由所轄石城派出所所長林恒生至涂姓老闆輪胎行，致贈刑事Bear娃娃，感謝他為轄區治安、交通付出，維護民眾行車用路安全，防止交通事故發生善舉。

東勢分局分局長蘇玉坪表示，他很感謝涂姓老闆為交通安全付出，避免事故擴大，即時防止危害，警力有限、民力無窮，社會治安、交通需要警民共同合作來維護，事件發生後，已調閱監視器影像，釐清事件原因，並加強該路段的交通巡查，防止類似事故再次發生，維護用路人的行車安全。警方呼籲所有駕駛人在裝載物品時務必確保牢固，共同維護道路交通秩序和安全。

台中市東勢警分局石城派出所所長林恒生昨天到涂姓老闆的輪胎行，致贈刑事Bear娃娃，感謝他為轄區治安、交通付出。圖／警方提供
台中市東勢警分局石城派出所所長林恒生昨天到涂姓老闆的輪胎行，致贈刑事Bear娃娃，感謝他為轄區治安、交通付出。圖／警方提供

