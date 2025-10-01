影／台中神岡三合院大火 高中生熟睡被消防隊員叫醒驚慌逃出

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市神岡區一處三合院今天凌晨發生大火，高中生熟睡中被消防隊員叫醒驚慌逃出，初步研判起火點在屋外燒木材處，真正起火原因由消防局火調人員調查中。

台中市消防局今天凌晨1時41分獲報，神岡區溝心路有住宅火警，派遣第一大隊、轄區神岡分隊等共計5個單位，出動各式消防車12輛、消防人員34名、義消9名，現場由代理副大黃凱偉擔任指揮官。

消防隊員到場發現是三合院住宅，屋後側冒出火煙，延燒到屋內廚房，火勢於2時10分撲滅，後續進行殘火處理，現場無人員傷亡。現場燃燒1樓後側雜物及廚房，燃燒面積約15平方公尺，財損、起火原因由火調人員調查中。

據了解，該戶洗澡需熱水時在屋後燒木材，昨晚疑燒完材火未完全撲滅餘燼，風勢引燃屋後方雜物，起火原因仍待調查；消防隊員到場時，三合院其中一住戶急喊他的高中生侄子還在屋內，消防隊員進屋敲房門，高中生在熟睡中驚醒才知火警，此時濃煙已飄進房內，住警器大響。

台中市神岡區溝心路一處三合院今天凌晨大火，消防隊員到場搶救。圖／台中市消防局提供
台中市神岡區溝心路一處三合院今天凌晨大火，消防隊員到場搶救。圖／台中市消防局提供
台中市神岡區溝心路一處三合院今天凌晨大火，消防隊員到場搶救。圖／台中市消防局提供
台中市神岡區溝心路一處三合院今天凌晨大火，消防隊員到場搶救。圖／台中市消防局提供

消防隊 廚房 台中市

