獨／買杯咖啡買太久...台中男童被母打到遍體鱗傷 市府緊急安置
台中市警方昨天接獲報案，一名年約10歲的男童疑遭家長毆打，在住家發出哭聲，警方獲報到場確認，發現男童手腳都有瘀傷，趕緊將男童送醫，警方聯絡社會局後，將男童緊急安置，因警方到場時，男童母親已不在家，將後續調查男童母親是否涉及違反兒少法等刑事責任。
台中市消防局在昨天晚間8時許接獲通報，文心路一棟大樓疑有男童遭家長毆打，警方到場時，發現一名年約10歲的男童，手腳有瘀傷，男童稱因母親要他去買咖啡，但因「買太久」，引起母親不滿，才被母親徒手毆打教訓。
警方趕緊聯絡救護車到場，經救護人員評估，男童全身有多處瘀傷、意識清楚，由救護人員處置後，送往醫院治療。
警方另外通報社會局，社會局評估男童是單親家庭，有遭母親持續毆打可能，已緊急向法院聲請暫時保護令，另外也安置男童，釐清案發狀況，查明是否男童母親涉有違反兒少法等刑責。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言