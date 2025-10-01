快訊

學歷沒用了？職涯專家：培養這技能將知識變職場利器

白宮宣布美政府將關門！恐掀75萬人休假潮 每天燒掉122億

不當管教誰說了算？幼教師：無差別投訴澆熄熱情

獨／買杯咖啡買太久...台中男童被母打到遍體鱗傷 市府緊急安置

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警方昨天接獲報案，一名年約10歲的男童疑遭家長毆打，在住家發出哭聲，警方獲報到場確認，發現男童手腳都有瘀傷，趕緊將男童送醫，警方聯絡社會局後，將男童緊急安置，因警方到場時，男童母親已不在家，將後續調查男童母親是否涉及違反兒少法等刑事責任。

台中市消防局在昨天晚間8時許接獲通報，文心路一棟大樓疑有男童遭家長毆打，警方到場時，發現一名年約10歲的男童，手腳有瘀傷，男童稱因母親要他去買咖啡，但因「買太久」，引起母親不滿，才被母親徒手毆打教訓。

警方趕緊聯絡救護車到場，經救護人員評估，男童全身有多處瘀傷、意識清楚，由救護人員處置後，送往醫院治療。

警方另外通報社會局，社會局評估男童是單親家庭，有遭母親持續毆打可能，已緊急向法院聲請暫時保護令，另外也安置男童，釐清案發狀況，查明是否男童母親涉有違反兒少法等刑責。

台中市一名男童疑因買咖啡買太久，遭母親徒手毆打，全身瘀傷。示意圖／聯合報系資料照
台中市一名男童疑因買咖啡買太久，遭母親徒手毆打，全身瘀傷。示意圖／聯合報系資料照

母親 社會局

延伸閱讀

與黨內青年咖啡會 郝龍斌：要讓黨政策符合年輕人需要

這7店限定！全家「香菜霜淇淋」挑戰味蕾極限 咖啡口味同步好評回歸

台中人快看！ 日本人氣咖啡「% Arabica」台灣三號店進駐 新地標落腳地點曝光

膽固醇總是過高？心臟科醫師推薦晨間喝「這些飲品」助降膽固醇

相關新聞

婦逼讓優先席遭飛踹 律師指出腳男風險大：防衛過當恐背刑責

台北捷運車廂內傳出乘客因優先席發生衝突事件後，再次引發社會對於將博愛座改為優先席的熱議。雖然有人認為男子做法「看了很解氣」，但包括律師王至德與呂秋遠皆為此提醒民眾，男子這一腳恐涉「防衛過當」，代價可能不小。

獨／買杯咖啡買太久...台中男童被母打到遍體鱗傷 市府緊急安置

台中市警方昨天接獲報案，一名年約10歲的男童疑遭家長毆打，在住家發出哭聲，警方獲報到場確認，發現男童手腳都有瘀傷，趕緊將...

屏東瑪家鄉沙拉灣瀑布 10年釀6死

來台交換的印尼籍甘姓大學生，前天到屏東縣瑪家鄉舊排灣（舊筏灣）部落下方瀑布戲水時溺斃，該處近10年已發生4件溺水釀6死，...

影／台南駕駛變換車道擦撞直行車猛然往右打方向盤 撞進中醫診所騎樓

22歲楊姓男子開車行經台南市北區西門路三段，疑似在向左變換車道過程，與直行車發生擦撞，方向盤趕緊又往右邊打，結果打太大力...

影／台中神岡三合院大火 高中生熟睡被消防隊員叫醒驚慌逃出

台中市神岡區一處三合院今天凌晨發生大火，高中生熟睡中被消防隊員叫醒驚慌逃出，初步研判起火點在屋外燒木材處，真正起火原因由...

影／從白天到黑夜...垂直邊坡太難救 警消花14小時拉起蘇花墜谷身亡男

宜蘭舊蘇花公路台9丁線今天凌晨4時許傳出車禍，現場遺留機車，未見人影，機車騎士疑似自撞墜落50米深谷，警消獲報趕往現場，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。