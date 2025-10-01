台中男路邊停紅燈突心肌梗塞 警看到上前CPR救他一命

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子在今年5月底時，騎機車在北屯區停等紅燈，突然心臟不適，當場昏倒，台中慈濟醫院護理部副主任許琦珍剛好路過，前往關心，而第五警分警員施呈諭當時在交通指揮，也接力上前，替林男做CPR，讓後續救護車抵達的救護車接手送醫，林男撿回一命，上月28日林男與哥哥一起到派出所，致上卡片與花束致謝。

台中市林姓男子心臟功能不佳，今年5月29日晚間7時許，騎機車在軍功路與東山路口停等紅燈時，因心肌梗塞無意識昏倒，路過的慈濟醫院護理部副主任許琦珍發現後，先行上前關心，當時在對向執行交整勤務的第五警分局警員施呈諭，也趨前實施CPR，隨後由消防局救護人員接手送往慈濟醫院急救，撿回一命。

林男在上月28日在身上仍穿戴醫療設備狀況下，沒有忘記警員當時協助，在哥哥陪同下，前往北屯派出所致送卡片、花束，表達感恩。

第五分局分局長劉其賢表示，為民服務是每一位警察的責任，這次的事件也因為有熱心民眾的協助搶救，讓當事人在黃金時刻內保住生命，呼籲民眾平時應多留意自身健康狀況，若感身體不適應及早就醫，避免突發狀況錯失黃金救援時間。

第五警分局警員施呈諭（右）在5月底時協助昏倒的林姓男子CPR，施獲市長盧秀燕（左）表揚。圖／第五警分局提供
第五警分局警員施呈諭（右）在5月底時協助昏倒的林姓男子CPR，施獲市長盧秀燕（左）表揚。圖／第五警分局提供
第五警分局警員施呈諭在5月底時協助昏倒的林姓男子CPR，林近日與兄長到派出所，送上卡片。圖／第五警分局提供
第五警分局警員施呈諭在5月底時協助昏倒的林姓男子CPR，林近日與兄長到派出所，送上卡片。圖／第五警分局提供
第五警分局警員施呈諭在5月底時協助昏倒的林姓男子CPR，林近日與兄長到派出所，送上卡片。圖／第五警分局提供
第五警分局警員施呈諭在5月底時協助昏倒的林姓男子CPR，林近日與兄長到派出所，送上卡片。圖／第五警分局提供

