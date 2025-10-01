婦逼讓優先席遭飛踹 律師指出腳男風險大：防衛過當恐背刑責

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導

台北捷運優先席示意圖，與新聞內容無關。圖／聯合報系資料照
台北捷運車廂內發生一起婦人要求年輕人讓座優先席遭踹踢事件，再次引發社會對於博愛座改名是否有用話題。雖然有人認為男子做法「看了很解氣」，但包括王至德與呂秋遠在內的律師皆提醒民眾，男子這一腳恐涉「防衛過當」，代價可能不小。

律師王至德昨(30)日透過臉書對此發表看法，認為阿嬤的行為算「傷害性不高、侮辱性極強」的攻擊。以法律來看，確實有構成「傷害罪」的可能，但因為力道輕微，實際上很難成立嚴重責任。

反觀男子的反擊是一腳把人踹飛，攻擊力道明顯超過必要防衛範圍，難以被認定為「正當防衛」，只能算「防衛過當」，最多是減刑而已，仍要負責。若阿嬤有骨折或跌傷，男子恐怕得背負傷害罪前科，還是得道歉求原諒。

王至德提醒，在法律上就算是互毆，雙方也都成立「傷害罪」。但阿嬤的攻擊力明顯無法造成傷害，男子的動作太重，因此男子的法律風險遠高於阿嬤。

就這起事件，王至德認為，為什麼明明有很多位子，阿嬤卻要堅持「年輕女人」不能坐博愛座？這個年輕人有讓任何需要座位的人沒有座位坐嗎？這反映了部分「博愛座維護派」的固有思維，將優先席視為老人專屬，無視官方已多次澄清「優先席給所有需要的人」。這種誤解，跟政府再三宣導「防詐騙」卻還是一堆人受騙類似，資訊已經很清楚，但還是有人「選擇性忽略」。

另一名律師呂秋遠也透過臉書提醒民眾，若阿嬤真如網友所說的是搶優先席「慣犯」或「中研院研討會的常客」，對於踹人的男子來說，這件事麻煩的不是當下，而是之後。男子若未及時驗傷，未來恐難舉證自己受攻擊，只能以主張「防衛過當」爭取減刑，無法完全免除罪行。

呂秋遠認為，男子甚至主張防衛過當都不容易，因為兩人的體型、年紀都有差距，他其實當下也有很多種方式可以阻止對方攻擊，應該有餘地可選擇較小的防衛方式，而非是直接一腿踹過去。

呂秋遠也提醒，此案最大的風險在於民事訴訟。若老婦因跌倒造成脊椎、骨骼損傷，可能將所有病痛歸因於本次衝突，屆時男子恐面臨高額賠償、律師費，及刑事責任。呂秋遠強調，這件事可能讓許多人覺得「大快人心」，但出門在外還是一切小心，那一腳很爽，不過代價可能也不小。

