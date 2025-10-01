影／驚見國5賓士車邊開邊冒煙 警察呼叫攔停駕駛下車後全面燃燒

30日晚間10時30分許，國道警察第九大隊接獲坪林行控中心通報，位於國5南向23.1公里內側車道，有輛賓士車邊開車邊冒煙，警方派巡邏車把冒煙車攔停於35.2公里避車彎，女駕駛下車後要查看狀況，未料整輛車竟起火燃燒，瞬間被大火吞噬，縣消防局獲知趕往滅火，所幸無人受傷。

火燒車位置靠近宜蘭交流道附近，烈焰濃煙衝天，還不時傳出爆炸聲，所幸駕駛已經在車外，逃過一劫。有人在臉書貼文「國五發生什麼事，聽到好多消防車聲音」，網友留言「剛好經過」、「聽到有爆炸聲」、「好嚇人」。

國九大隊表示，9月30日晚間22時33分許，坪林行控中心通報國道5號南向23.1公里內側車道，56歲尤姓女子駕駛賓士車，疑似底盤不明原因冒煙，國九大隊立即派遣巡邏車22時40分將該車輛攔停於35.2公里避車彎，10分鐘後自小客車突然起火燃燒。