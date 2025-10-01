聽新聞
屏東瑪家鄉沙拉灣瀑布 10年釀6死

聯合報／ 記者劉星君郭韋綺／屏東報導

屏東縣瑪家鄉「沙拉灣」瀑布近10年發生4件溺水釀6死，地方認為該處瀑布應正名為「太古拉筏斯」瀑布。圖為昨天救援情況。記者劉星君／翻攝
來台交換的印尼籍甘姓大學生，前天到屏東縣瑪家鄉舊排灣（舊筏灣）部落下方瀑布戲水時溺斃，該處近10年已發生4件溺水釀6死，前天戲水的27名大學生，都未申請入山證，警方將依違反社會秩序維護法，函請法院裁罰。

甘男與來台交換的26名外籍生到「沙拉灣」瀑布戲水，因不熟當地水文特性溺水，獲救時已無生命跡象，急救後不治。

搜救人員昨受訪指該瀑布深潭至少10公尺深，下方有暗流、漩渦，他們要穿潛水裝備才能掌握水底救援情況，須冒很大風險執行搜救。

沙拉灣瀑布為瑪家鄉排灣族部落祭祀場域，為部落聖地，瑪家鄉排灣部落傳統領袖蕭惠美昨天表示，外界都以「沙拉灣」稱呼瀑布不對，該處應稱為「太古拉筏斯」瀑布。

她指出，依據傳說，該處百年前曾有一對母子到對面的部落耕種，回程時遇上溪水暴漲，母子通過時兒子滑倒，母親為了救兒子也落水，雙雙溺斃，該處瀑布便以這名母親的名字「太古拉伐斯」為名。

「太古拉筏斯瀑布是部落祭祀神聖之地」，蕭惠美說，族人經過時都會跟祖先說「VUVU我們來了，我們要經過這裡，也請您保護我」，展現對土地山林的尊敬。

蕭惠美說，應將瀑布正名為「太古拉筏斯」，謹守祖先留下來的智慧，尊重當地的人文習俗，就像到廟裡、教堂，都要抱持尊重，不可以帶著戲謔的心態。

警方表示，進入瑪家鄉舊排灣部落要向警方申請入山證，27名外籍生都沒申請，未申請入山證者將依違反社會秩序維護法裁罰，可處6000元以下罰鍰。

印尼 屏東 外籍生

