北捷搶博愛座 嬤襲青年遭踹

聯合報／ 記者邱書昱江婉儀／連線報導

博愛座日前修法改為「優先席」，但北捷9月26日下午，爆出有一名老婦人用手提袋攻擊坐在優先席的年輕乘客，在被揮擊兩次後，該乘客隨即起身踹老婦一腳。北捷警表示，目前未接獲報案，後續將依社維法偵辦。學者說，這反映捷運座位僧多粥少狀況，主管單位應正視問題。

民眾拍下影片，指捷運車廂內還有一般座位及一個優先席，但手提大包小包的老婦卻堅持要坐在靠壓克力板一側，她用手中提袋甩向坐在博愛座的年輕乘客，在老婦再度揮擊時，乘客也起身往前狠踹老婦人。

老婦當下跌向對面座位，口中念著「我要叫警察、這個人太可怕了。」踢人的乘客回應「妳可以再試一次。」影片被放到社群平台，不少人留言「阿嬤疑似是堅持要坐優先席的常客」、「這時不知道誰對誰錯。」

北捷說明，案發在9月29日下午約4時許，信義安和站往淡水方向一輛列車，有旅客按壓對講機表示有2人因優先席起爭執，站長獲知後上車處理，未影響營運。優先席是依身心障礙者權益保障法設置，提供有需要的旅客使用，呼籲旅客發揮同理心。

上班族鄭先生認為，優先席是給有需要的人，並非專屬長輩，若是爭議不斷，廢除優先席也不是不行，有些人即便坐一般位子，還是願意禮讓給有需要的人。

老盟秘書長張淑卿表示，大眾運輸還是要有優先席，不希望因為個案決定存廢。她主張優先席要有配套，評估通勤需求研擬一定比率。

淡江大學運管系教授張勝雄說，台灣步入高齡化社會，車內常同時有多名長輩，優先席數量有限，難道要這些長輩競爭「誰年紀大才能有位子坐嗎？」，政府要正視問題才是根本之道。

博愛座 北捷

