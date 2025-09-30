影／從白天到黑夜...垂直邊坡太難救 警消花14小時拉起蘇花墜谷身亡男

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭舊蘇花公路台9丁線今天凌晨4時許傳出車禍，現場遺留機車，未見人影，機車騎士疑似自撞墜落50米深谷，警消獲報趕往現場，由於邊坡垂直90度，艱險地勢無法使用機械下去吊人，改以繩索掛機械吊臂，採人力拉索方式，晚間6時20分把人帶上來，經查死者是設籍桃園的30歲林姓男子。

蘇澳分局武塔派出所今凌晨獲報在南澳鄉舊蘇花台九丁線37.1公里，疑有機車自撞護欄意外，只見機車倒在路邊，警方獲報立即會同消防人員到場，研判事故位處山區彎道路段，路幅較小，且一側緊鄰海側懸崖，不排除掉落懸崖。

現場地勢無法使用機器下去救人，縣消防局觀音分隊出動無人機搜尋，警方也調閱公路局即時影像，下午1時42分，在山谷下拍到疑似倒臥的人體，毫無動靜；消防人員決定下切到50公尺深谷，3時26分接觸到該男子，已無生命徵象。

警方根據車牌號碼，查出車主是設籍桃園中壢的30歲林姓男子，眼見天色漸暗，搜救人員決定採取繩索掛在機械吊臂，以人力拉繩索的方式，晚間把這名男子拉上來，通知家屬前來指認無誤。

搜救人員出動無人機飛下去找人。圖／警方提供
舊蘇花公路的路邊只留機車，騎士墜落50公尺深谷。圖／警方提供
從白天到黑夜，警消花了14小時才把墜谷者帶上來，死者是30歲林姓男子。圖／警方提供
事故地點路幅狹小，邊坡垂直呈90度，機器下不去，很難救人。圖／警方提供
事故地點路幅狹小，邊坡垂直呈90度，機器下不去，很難救人。圖／警方提供
自撞 桃園

