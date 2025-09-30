他在饒河夜市違停爬車頂「瘋狂跳躍」 遭警噴辣椒水管束送醫

台北市饒河街夜市昨晚驚傳街頭騷動，一名年約40歲男子將車輛違停紅線上，情緒激動爬上車頂跳躍、高聲叫喊，不少逛夜市民眾圍觀，警方獲報趕抵，男子情緒失控、拒絕配合，員警為避免發生危險，依法使用辣椒水及警棍，將人制伏送醫。

事發在昨天晚上7時許，男子將車停在夜市入口處紅線上，接著不明原因爬上車頂，又喊又跳，情緒相當激動，民眾目擊後擔心意外發生報警；警方趕抵一度試圖安撫他情緒，男子卻高喊「不要動手喔」，並揚言要跳下車，甚至對員警辱罵挑釁，現場一度陷入混亂。

警方考量男子隨時可能墜落受傷，亮出警棍並口頭警告，男子趁機跳下車後拔腿狂奔，最後遭多名員警合圍壓制，過程全被民眾拍下，畫面在網路流傳，引起熱議。