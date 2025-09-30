國道1號南下高科交流道前火燒車 4車追撞造成1駕駛送醫

國道1號南下341公里處靠近高科交流道前內線超車道，今天晚間6時許發生4車追撞，其中第3輛白色自小客車疑似撞上前方小貨車後，造成引擎油管破裂受損，竟當場起火燃燒，民眾拿來滅火器還一度無法撲滅，消防車抵達後才順利灌水撲滅火勢。

據了解，這起事故發生在晚間6時50分左右，當時由於國道1號南下台南往高雄車潮眾多，在靠近高科交流道時突然回堵，造成內線4輛自小客車因煞車不及連環追撞，其中第三輛白色自小客車撞上前方第二輛小貨車車斗，竟直接從引擎室冒煙起火。

車上人員雖立即逃出車外，但火勢一度無法控制，就連滅火器都撲滅不了引擎室竄出的火勢，甚至火勢還燒進車內，消防人員抵達後立即從窗戶向車內灌救，才順利將火勢撲滅。