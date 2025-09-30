快訊

「帶著善意而來」美國農業部次長晉見賴清德 宣布開放鳳梨銷美

整理包／不能店內退稅了！日本2026年免稅新制 看懂機場通關規定流程

T17、T18轉作輝達總部 新壽晚間發聲回應了

台中警1週查獲2起自行車酒駕 拒測罰4800元

中央社／ 台中30日電

台中警方日前1週內接連查獲2件自行車酒駕案，警方呼籲，自行車酒駕除行車危險也違規，酒測超標可處新台幣1200元以上、2400元以下罰鍰，若拒測罰4800元。

台中市警局第五分局今天表示，水湳派出所員警17日凌晨3時35分，巡邏經過北屯區中清路2段近后庄北路時，發現33歲曾姓男子騎乘自行車未裝設車燈，警方攔查提醒時，發現他身上滿是酒味要求酒測，但曾男選擇拒測，被員警依法舉發。

另外，警方24日晚間11時32分，行經北屯區中清西二街時，發現54歲洪姓男子騎乘自行車，在長安路口紅燈左轉，警員攔下勸導時聞到酒味，他經酒測呼氣值達每公升1.15毫克，被員警依法予以告發。

警方說明，酒後騎乘自行車不僅行車危險，也違反道路交通管理處罰條例，可處新台幣1200元以上、2400元以下罰鍰，若拒絕呼氣酒精測試，則會處4800元罰鍰，呼籲民眾切勿違規。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

自行車 酒測 酒駕

延伸閱讀

尖峰時段YouBike一車難求 民眾：像搶車大作戰

澎湖跳島101K自行車追風 近700選手飽覽風光嚐美食

捷安特自行車和零組件被美海關扣 巨大集團：提出申訴

罰單肥羊？人車共道挨轟有陷阱 北市罰單增單車族喊冤枉

相關新聞

影／桃園通緝犯高速逃逸慘翻車 急喊：快救我老婆

李男在左轉時因擦撞人行道邊緣導致車輛翻覆。圖：讀者提供 桃園市今(30)日13時53分許，一名因涉嫌詐欺、交通過失傷害及不能安全駕駛案件遭發布通緝中的27歲李姓男子，駕駛自小客載妻子行經經國路，被桃園

男子爬坐國道1號護欄嚇壞駕駛人 員警勸不聽強制帶離

1名男子上午一直坐在國道一號仁德路段北上330公里高處護欄，盯著下方動也不動，許多路過駕駛人發現擔心發生意外通報警方處理...

刑事局公益街舞大賽登場 「電豹女」現身應援反毒、反詐

記者會現場特別邀請電豹女啦啦隊，帶來熱力四射的應援舞蹈演出。圖：刑事局提供 「反毒」及「反詐」可謂當前政府施政重點工作，刑事警察局持續推動「識詐」與「識毒」觀念，並積極融入各項宣導活動中，藉此有效達成

即刻除名！高雄大樹統領段濫倒廢棄物 警友站長涉案今聲押

橋頭地檢署偵辦高雄市大樹區統嶺段山坡地遭到濫墾、傾倒廢土，橋頭檢方追查出高雄地檢署前檢察官陳正達及警友會站長黃文宏涉案，...

台中沙鹿大貨車疑剎車失靈撞電桿側翻 駕駛幸未受傷

今天中午1輛大貨車沿沙鹿區東晉東路由東往西方向行駛，突然右側撞上路旁電桿後，往左偏移至對向後向右側翻倒，莊姓男駕駛事後向...

影／高雄男開車停紅燈疑「誤踩油門」 3騎士無辜受傷

高雄市新興區今天下午發生轎車連撞車禍，劉姓男子駕駛轎車原本停等紅燈，突然轎車往前滑行擦撞前方的2輛機車，疑因一時緊張錯踩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。