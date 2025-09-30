台中警1週查獲2起自行車酒駕 拒測罰4800元
台中警方日前1週內接連查獲2件自行車酒駕案，警方呼籲，自行車酒駕除行車危險也違規，酒測超標可處新台幣1200元以上、2400元以下罰鍰，若拒測罰4800元。
台中市警局第五分局今天表示，水湳派出所員警17日凌晨3時35分，巡邏經過北屯區中清路2段近后庄北路時，發現33歲曾姓男子騎乘自行車未裝設車燈，警方攔查提醒時，發現他身上滿是酒味要求酒測，但曾男選擇拒測，被員警依法舉發。
另外，警方24日晚間11時32分，行經北屯區中清西二街時，發現54歲洪姓男子騎乘自行車，在長安路口紅燈左轉，警員攔下勸導時聞到酒味，他經酒測呼氣值達每公升1.15毫克，被員警依法予以告發。
警方說明，酒後騎乘自行車不僅行車危險，也違反道路交通管理處罰條例，可處新台幣1200元以上、2400元以下罰鍰，若拒絕呼氣酒精測試，則會處4800元罰鍰，呼籲民眾切勿違規。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
