新北女不滿網友出遊不付錢 涉傳訊恐嚇遭起訴
新北市一名女子與網友共同出遊，不滿網友不付旅遊費用，涉恐嚇網友「讓你過不下去」、「人都叫好了」，並威脅再不還錢要告他性侵。新北地檢署日前依恐嚇危害安全罪嫌起訴。
根據起訴書，林姓女子與林男在網路上認識，兩人相約至台中遊玩，今年5月23日深夜返回林女位於新北新莊區住處時，林女因不滿男子不負擔出遊費用，要求林男出錢，不然要報警提告性侵，還稱「若想要逃走，我馬上通知父親處理你」。
林女之後數度傳LINE訊息給林男稱「讓你在台中過不下去，把我花的錢還來」、「我人都叫好了」，讓林男心生畏懼，向新北市警局新莊分局報案，認為林女以恐嚇方式討錢且不讓他離開住所，涉犯恐嚇危害安全、恐嚇取財未遂、強制罪等。
檢方日前將林女依涉犯恐嚇危害安全罪嫌起訴。恐嚇取財部分，檢方指出，林女是因不滿出遊費用都由她負擔，才以恐嚇方式索討遊玩費用，難認她有不法所有的意圖，因此未構成恐嚇取財罪要件。
強制罪部分，林女的前男友證稱，林女新莊住處是由他承租，林男去居住期間可自由出入、使用手機，因此難從林男片面之詞認其行動遭限制。
