影／桃園通緝犯高速逃逸慘翻車 急喊：快救我老婆

桃園市今(30)日13時53分許，一名因涉嫌詐欺、交通過失傷害及不能安全駕駛案件遭發布通緝中的27歲李姓男子，駕駛自小客載妻子行經經國路，被桃園警分局巡邏員警發現攔查，他隨即高速逃逸，但在左轉時因擦撞人行道邊緣導致車輛翻覆，所幸李男及其妻子僅輕傷並無大礙，後續將李男以法解送歸案。

青溪派出所說明，李男見到警員陳佑義及徐鈞頎攔查馬上高速逃逸，沿途逆向、闖紅燈等違規行為嚴重影響民眾安全。員警立即尾隨攔查並通報攔截圍捕，李男逃逸約3分鐘後，由經國路251巷左轉經國路時，因轉彎弧度過大擦撞人行道邊緣翻覆，員警立即將其拉下車逮捕，並擊破車輛擋風玻璃將李男妻子救援出來。

警方提到，經消防人員檢視兩人均受輕微擦挫傷，員警在擊破車窗時遭玻璃割傷，經救護人員處理包紮後均無大礙，全案依法解送歸案。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】桃園通緝犯高速逃逸慘翻車 急喊：快救我老婆