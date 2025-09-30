聽新聞
男子爬坐國道1號護欄嚇壞駕駛人 員警勸不聽強制帶離
1名男子上午一直坐在國道一號仁德路段北上330公里高處護欄，盯著下方動也不動，許多路過駕駛人發現擔心發生意外通報警方處理。國道四隊勤務中心調派巡邏車，會同當地歸仁分分局員警、消防救護員到場，因為男子堅持不願意離開，警方最後強制將人帶離，並送往成大醫院檢查治療。
國道警察第四大隊表示，勤指中心接獲民眾報案國道1號北向330.4公里台南仁德路段「有民眾坐於外側護欄」，隨即通報線上警力到場協助，巡邏車抵達現場後員警發現男子還是坐在外側護欄上。
經查是42歲男子，即使員警苦勸仍然持續坐於外側護欄上不願下來，歷經僵持，多名員警只好會同消防人員將姚男帶下至外側路肩，決定強制送成大醫院檢查診治，員警也依規定通報南市衛生局介入列案後續處置。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
