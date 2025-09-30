即刻除名！高雄大樹統領段濫倒廢棄物 警友站長涉案今聲押
橋頭地檢署偵辦高雄市大樹區統嶺段山坡地遭到濫墾、傾倒廢土，橋頭檢方追查出高雄地檢署前檢察官陳正達及警友會站長黃文宏涉案，昨天複訊後今依違反廢棄物清理法聲押2人，橋頭地院預計下午5點半召開羈押庭審理。
陳正達任職檢察官時，曾涉嫌包庇走私，被重判7年半定讞，原先轉任律師，後來因案入監後，被撤銷律師執照。黃文宏則為仁武警分局溪埔派出所警友站長，是大樹當地人，今年初才由警友站顧問推派選任，昨天他被拘提後，警友會已依章程規定除名。
此次兩人涉入的廢棄物濫倒案，為大樹區統嶺段603地號，該地僅0.2公頃，就被堆置高達1萬4000立方公尺的營建廢土方，橋頭地檢署檢察官朱美綺本月會勘時，當場發現土堆夾雜建築物破碎水泥塊、磚塊，還有鋼筋、塑膠水管等廢棄物，甚至破水泥塊上還貼著磁磚。
檢方在18日組成專案小組跨縣市執行搜索，並查扣9台重型曳引砂石車，拘提傳喚16人到案，經檢察官訊問後 ，認為楊姓、蘇姓及李姓男子涉犯廢棄物清理法，經橋頭地院裁定羈押禁見。
持續追查後，查出陳正達、黃文宏涉案，昨天指揮高雄市警察局刑警大隊、仁武警分局、南部打擊犯罪中心搜索，並查扣到1435萬元現金，將陳、黃拘提經訊問後，依涉犯廢棄物清理法等罪嫌，今中午向法院聲請羈押。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言