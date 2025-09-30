刑事局公益街舞大賽登場 「電豹女」現身應援反毒、反詐

記者會現場特別邀請電豹女啦啦隊，帶來熱力四射的應援舞蹈演出。圖：刑事局提供

「反毒」及「反詐」可謂當前政府施政重點工作，刑事警察局持續推動「識詐」與「識毒」觀念，並積極融入各項宣導活動中，藉此有效達成事前預防、降低被害風險，同時強化青少年的法律意識與自我保護能力。為擴大宣導效益，刑事局將於10月11日，在華山1914文化創意產業園區，與國際扶輪社第3522地區共同舉辦「反毒識詐公益街舞大賽」活動，結合時下年輕族群喜愛的街舞文化，邀請全國青年學子踴躍報名參賽，現場除了街舞比賽，更安排與「浪LIVE電豹女」啦啦隊的互動橋段，讓參與民眾在寓教於樂中提升「識詐」與「識毒」意識，打造全民防詐、反毒的堅實力量。

為強化宣導廣度與深度，建構全民犯罪預防意識，賽事舉辦前，特於9月30日在刑事警察局偵防大樓一樓舉行記者會，由刑事局副局長林故廷親自頒贈感謝獎座予「國際扶輪社3522地區林政邦總監」、「浪凡基金會與電豹女啦啦隊」各一座，以示感謝其熱心公益推廣犯罪預防宣導精神，並由國際扶輪致贈反毒教具等宣導素材予警政單位，作為推展「識毒」教育之用，活動更邀請台北市政府、教育局及全國高級中學家長大聯盟等單位共襄盛舉，展現公私協力、齊心反毒反詐之決心與行動力。

此外，記者會現場特別邀請電豹女啦啦隊，即T1聯盟桃園台啤永豐雲豹專屬啦啦隊，帶來熱力四射的應援舞蹈演出。表演融合街舞、熱舞、有氧運動等多元運動元素，不僅展現舞蹈美學與活力，更藉由身體律動提升觀眾對健康生活的重視與實踐意識。此次表演結合花式熱舞與酷炫街舞，透過強烈視覺衝擊與動感節奏，傳遞出「職人精神」全心全意投入，無論面對何種挑戰皆能感動自己、影響他人。現場民眾與電視機前的觀眾皆可深刻感受這股正向力量。更重要的是，透過這場青春熱舞，號召青年學子與同儕共舞參賽、齊聲宣誓反毒反詐，引導其從正當管道發展興趣、培養正向思維與團隊合作精神。這不僅是一場視覺盛宴，更是一種健康生活方式的倡導，具體實踐「珍愛自己、拒絕毒品、識詐守荷包」的理念。

