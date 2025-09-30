快訊

台灣人體內塑化劑竟比歐美高7倍 醫點名十大陷阱：吃飯不要滑手機

獨／北士科T17和18 MOU最多再延三個月 要看輝達是否同意

台美晶片五五分？ 總統府前發言人Kolas：警報六個月前早響起

刑事局公益街舞大賽登場 「電豹女」現身應援反毒、反詐

桃園電子報／ 桃園電子報

1759216989651
記者會現場特別邀請電豹女啦啦隊，帶來熱力四射的應援舞蹈演出。圖：刑事局提供

「反毒」及「反詐」可謂當前政府施政重點工作，刑事警察局持續推動「識詐」與「識毒」觀念，並積極融入各項宣導活動中，藉此有效達成事前預防、降低被害風險，同時強化青少年的法律意識與自我保護能力。為擴大宣導效益，刑事局將於10月11日，在華山1914文化創意產業園區，與國際扶輪社第3522地區共同舉辦「反毒識詐公益街舞大賽」活動，結合時下年輕族群喜愛的街舞文化，邀請全國青年學子踴躍報名參賽，現場除了街舞比賽，更安排與「浪LIVE電豹女」啦啦隊的互動橋段，讓參與民眾在寓教於樂中提升「識詐」與「識毒」意識，打造全民防詐、反毒的堅實力量。

466
「反毒」及「反詐」可謂當前政府施政重點工作。圖：刑事局提供

為強化宣導廣度與深度，建構全民犯罪預防意識，賽事舉辦前，特於9月30日在刑事警察局偵防大樓一樓舉行記者會，由刑事局副局長林故廷親自頒贈感謝獎座予「國際扶輪社3522地區林政邦總監」、「浪凡基金會與電豹女啦啦隊」各一座，以示感謝其熱心公益推廣犯罪預防宣導精神，並由國際扶輪致贈反毒教具等宣導素材予警政單位，作為推展「識毒」教育之用，活動更邀請台北市政府、教育局及全國高級中學家長大聯盟等單位共襄盛舉，展現公私協力、齊心反毒反詐之決心與行動力。

此外，記者會現場特別邀請電豹女啦啦隊，即T1聯盟桃園台啤永豐雲豹專屬啦啦隊，帶來熱力四射的應援舞蹈演出。表演融合街舞、熱舞、有氧運動等多元運動元素，不僅展現舞蹈美學與活力，更藉由身體律動提升觀眾對健康生活的重視與實踐意識。此次表演結合花式熱舞與酷炫街舞，透過強烈視覺衝擊與動感節奏，傳遞出「職人精神」全心全意投入，無論面對何種挑戰皆能感動自己、影響他人。現場民眾與電視機前的觀眾皆可深刻感受這股正向力量。更重要的是，透過這場青春熱舞，號召青年學子與同儕共舞參賽、齊聲宣誓反毒反詐，引導其從正當管道發展興趣、培養正向思維與團隊合作精神。這不僅是一場視覺盛宴，更是一種健康生活方式的倡導，具體實踐「珍愛自己、拒絕毒品、識詐守荷包」的理念。

本文章來自《桃園電子報》。原文：刑事局公益街舞大賽登場「電豹女」現身應援反毒、反詐

延伸閱讀：

  1. 桃園推動「農遊新視界」 展現在地休區多元魅力
  2. 桃園自主學習3.0實驗室成果展 多元創意大放異彩

反毒 街舞 桃園

延伸閱讀

每天清晨都被痛醒！27歲味全龍啦啦隊女孩宜芳椎間盤突出動刀

詐騙猖獗影響國安 大巨蛋台鋼VS統一 調查局長開球反詐

重複被害…今年已逾5千人被騙2次以上 刑事局曝詐騙手法前三名

蔣萬安驚爆曾是啦啦隊！現場秀舞技　張棋惠驚呼：太會跳了吧！

相關新聞

男子爬坐國道1號護欄嚇壞駕駛人 員警勸不聽強制帶離

1名男子上午一直坐在國道一號仁德路段北上330公里高處護欄，盯著下方動也不動，許多路過駕駛人發現擔心發生意外通報警方處理...

台中沙鹿大貨車疑剎車失靈撞電桿側翻 駕駛幸未受傷

今天中午1輛大貨車沿沙鹿區東晉東路由東往西方向行駛，突然右側撞上路旁電桿後，往左偏移至對向後向右側翻倒，莊姓男駕駛事後向...

即刻除名！高雄大樹統領段濫倒廢棄物 警友站長涉案今聲押

橋頭地檢署偵辦高雄市大樹區統嶺段山坡地遭到濫墾、傾倒廢土，橋頭檢方追查出高雄地檢署前檢察官陳正達及警友會站長黃文宏涉案，...

影／高雄男開車停紅燈疑「誤踩油門」 3騎士無辜受傷

高雄市新興區今天下午發生轎車連撞車禍，劉姓男子駕駛轎車原本停等紅燈，突然轎車往前滑行擦撞前方的2輛機車，疑因一時緊張錯踩...

義交萬華中隊李姓幹事上月才告大隊長侵占 今涉「A」3百餘萬遭搜索

台北市交通義勇警察大隊萬華中隊李姓女幹事、宋姓書記8月25日到台北地檢署提告中隊大隊長辜萬益誣告、公益侵占、侵占罪，詎料...

老婦堅持坐北捷博愛座反被踹引發討論 學者：增加位子年輕人也不敢坐

台北捷運9月29日下午，爆出有一名老婦人用手提袋攻擊坐在優先席的民眾，不料，該民眾在被揮擊了兩次後，隨即起身踹了老婦一腳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。