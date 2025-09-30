聽新聞
台中沙鹿大貨車疑剎車失靈撞電桿側翻 駕駛幸未受傷
今天中午1輛大貨車沿沙鹿區東晉東路由東往西方向行駛，突然右側撞上路旁電桿後，往左偏移至對向後向右側翻倒，莊姓男駕駛事後向警方表示，疑似煞車失靈才會向右衝撞電桿，所幸並未受傷，警方現場經酒測後無酒駕情事，全案將依規定蒐集相關資料，移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任歸屬。
清水分局表示，這起事故發生在今天12時15分許，莊姓男子駕駛由大貨車行至沙鹿區東晉東路與晉文路229巷口，突然撞上右側路旁電桿後翻倒，所幸駕駛自行脫困，未受傷，目前現場正進行拖吊作業中，本分局已加派警力於前方路口指揮管制，請用路人提早改道,避免受阻。
警方呼籲用路人，行車前應檢查車輛是否正常，平時應定期進行車輛檢查，尤其是大型車輛，不可違規超載及超速行駛。警方將持續加強宣導並嚴格執行取締大型車輛違規行為,以確保用路人、車輛行駛的安全。
