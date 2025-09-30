影／高雄男開車停紅燈疑「誤踩油門」 3騎士無辜受傷

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市新興區今天下午發生轎車連撞車禍，劉姓男子駕駛轎車原本停等紅燈，突然轎車往前滑行擦撞前方的2輛機車，疑因一時緊張錯踩油門，將前方1輛機車推向路口，又撞上另輛綠燈前行的機車，釀成3名機車騎士受傷，其中2人送醫。確實肇事原因由警方調查中。

警方調查，今天下午 1時30分許，劉姓男子（47歲）駕駛轎車沿七賢一路西行，在七賢一路與中山一路停等紅燈，車前也另有機車騎士停等紅燈，突然他的轎車向前滑行，先擦撞上周姓婦人（55歲）的機車，一時錯踩油門，再將吳姓女子（22歲）的機車撞倒，往前推行近10公尺，至路口，再撞上綠燈往北行駛的尤姓男子（40歲）所騎機車。

警方據報到場疏導交通，發現3名騎士都受傷，其中周女、吳女2人腳部擦挫傷，經救護車送往大同醫院治療，暫無大礙。開車的劉姓男子顯得驚慌，說他也不知道怎麼踩到油門。警方對4人酒測，都無酒精反應，車禍肇因由交通大隊釐清。

劉姓男子開車停等紅燈，疑誤踩油門，連撞3輛機車。記者林保光／翻攝
