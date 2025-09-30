義交萬華中隊李姓幹事上月才告大隊長侵占 今涉「A」3百餘萬遭搜索

台北市交通義勇警察大隊萬華中隊李姓女幹事、宋姓書記8月25日到台北地檢署提告中隊大隊長辜萬益誣告、公益侵占、侵占罪，詎料李女與宋涉嫌詐領上百萬協勤費，而李女另涉侵占2百多萬公積金。北檢今指揮市警萬華分局持法院核發的搜索票，搜索李女等9人住居所共9處所，另通知李女等12人到場查證，目前持續調查釐清中。

據了解，李姓幹事涉嫌自2022年起至今年與宋姓書記以「以少報多」的手法浮報協勤費1百餘萬元，另外李女還利用保管公積金的機會，將2百多萬公積金納入自己口袋，本件為萬華分局報請指揮。

北檢今將李女、宋等12人列為被告，朝詐欺、業務侵占、偽造文書等方向偵辦，因義交並非公務員，未涉及貪汙治罪條例。

大隊長辜萬益日前遭爆料利用職權喬人事，8月25日7名萬華中隊隊員到北檢前呼喊「還我公道、還我清白」口號，直指辜萬益涉侵占公積金替北市議員郭昭巖慶生，另訂製2面匾額贈給自己，又對前幹事提告妨害名譽，告發侵占、誣告等罪。