屏東縣沙拉灣10年釀6死！部落領袖：「瀑布是聖地」不該戲水

屏東縣瑪家鄉舊排灣（舊筏灣）部落下方瀑布昨發生一名印尼籍大學生溺斃，該處近10年已發生4件溺水釀6死。瑪家鄉排灣部落傳統領袖蕭惠美說，該瀑布外界都以「沙拉灣」瀑布為名，但這是不正確的，該處瀑布是「太古拉筏斯」瀑布，也是部落祭祀、神聖的地方。

瑪家鄉排灣部落傳統領袖蕭惠美，她也是瑪家鄉衛生所護理長，蕭惠美說，該處瀑布名稱是「太古拉伐斯」瀑布，根據部落耆老描述，該處在百年前，曾經發生一對母子到對面的部落耕種，回程時遇上下雨溪水暴漲，母子在通過時，兒子滑倒了，母親為了要救兒子，未料兩人都溺斃，因此該處瀑布就以這名母親的名字「太古拉伐斯」為名。

蕭惠美說，外界統稱「沙拉灣」瀑布，這是不對的，是錯誤。「沙拉灣」是排灣族的創造跟孕育照顧小孩的女神。

「太古拉筏斯瀑布是部落祭祀神聖之地」，蕭惠美說，就像到廟裡、教堂，都要抱持尊重，更不可以帶著戲謔的心態，就像是對土地山林的尊敬，即便現在科學時代，「部落耆老智慧仍要依循，尊重當地的人文習俗」。

蕭惠美提到，太古拉筏斯瀑布附近有藥草、或重要植物等，當族人經過時，都會跟祖先說「VUVU我們來了，我們要經過這裡，也請您保護我」，這裡是很神聖、祭祀，舉行河祭的處所。在此不能有娛昧、戲謔的話語，也應將該瀑布正名為「太古拉筏斯瀑布，謹守祖先留下來的智慧。該瀑布也是附近的瀑布群中最宏偉的瀑布。

現場搜救人員指出，該處瀑布下方深潭至少10米深，瀑布下方有暗流、漩渦，搜救人員下潛仍有相當的風險，搜救人員要著潛水裝備，也透過水下通話器掌握下方救援情況。