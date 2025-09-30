聽新聞
0:00 / 0:00
搭公車拒刷卡還嗆司機 7旬男動手推警被攆下車畫面曝光
70歲梁男前晚在新北市新莊區搭乘公車，因未刷卡付費被司機發現後要求補刷，但梁男拒絕配合還與司機發生口角。新莊警到場時梁男不但不願下車還出手推擠警員立即被警方帶下車，經查梁男先前也曾有未付費情形，警方當場告誡不得再有類似行為。
新莊警方前天（28日）晚間8時許接獲報案，新莊區中華路二段有民眾搭乘公車未依規定付費，中港派出所警員趕抵上車了解。經查70歲梁男搭上往台北方向行駛之299號公車時，因未依規定刷卡付費，公車司機發現後要求補刷。
梁男一開始均不回應，司機向梁男表示若不刷卡全車都會耗在這，梁男此時辯稱已經刷卡，司機當場戳破其謊言並要求重新補刷，不料梁男竟開始出言狂罵司機。警員接獲報案到場時，梁男仍情緒激動不願配合警員查證身分，經勸說後終於準備下車時，梁男突然伸手推擠警員，當場被警方強制拉下車帶回派出所。
公車司機則向警方表示，梁男先前也曾有未付費情形，但客運公司均未深究。警方立即向梁男告知逃票可能涉及刑法或相關法規，當場告誡並嚴正提醒梁男不得再有類似行為。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言