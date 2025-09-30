搭公車拒刷卡還嗆司機 7旬男動手推警被攆下車畫面曝光

70歲梁男前晚在新北市新莊區搭乘公車，因未刷卡付費被司機發現後要求補刷，但梁男拒絕配合還與司機發生口角。新莊警到場時梁男不但不願下車還出手推擠警員立即被警方帶下車，經查梁男先前也曾有未付費情形，警方當場告誡不得再有類似行為。

新莊警方前天（28日）晚間8時許接獲報案，新莊區中華路二段有民眾搭乘公車未依規定付費，中港派出所警員趕抵上車了解。經查70歲梁男搭上往台北方向行駛之299號公車時，因未依規定刷卡付費，公車司機發現後要求補刷。

梁男一開始均不回應，司機向梁男表示若不刷卡全車都會耗在這，梁男此時辯稱已經刷卡，司機當場戳破其謊言並要求重新補刷，不料梁男竟開始出言狂罵司機。警員接獲報案到場時，梁男仍情緒激動不願配合警員查證身分，經勸說後終於準備下車時，梁男突然伸手推擠警員，當場被警方強制拉下車帶回派出所。