北捷優先席又爆糾紛！阿嬤逼讓座遭拒 揮包攻擊反被年輕人一腳踹飛

高虹安哽咽不解法院判決「貪汙」標準 前助理怒：她欠我們4人真心道歉

媽媽撥開他的手消失泥水中 他撿回一命如今擔心這件事

90歲老婦跌下床起不了身...倒臥地板2天呻吟 警消破門救援急送醫

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市90歲方姓老婦將家中大門以及自己房間門都反鎖後，不慎從床上跌落，倒在地上無力起身，也無法尋求協助；她2天來不斷呻吟，直到女兒返家無法開門，擔心母親安危報警。警方確認門窗深鎖，立即通報消防破門，發現老婦急需救援，立即送醫，所幸並無大礙。

昨天下午1時許，台南市警第二分局南門派出所接獲報案，有女子需要協助，副所長張嘉勛、警員魏文星趕往中西區慶中街了解；方姓女子表示，她與90歲母親同住，外出2天在昨天返家時發現雖然能用鑰匙開啟大門的鎖頭，但門卻無法推開，研判屋內大門內鎖已被鎖上。

方女焦急指出，由於老母高齡90歲且患病、失智，獨自在屋內，擔心發生危險，請警方幫忙救人；員警不斷拍打門窗和呼喊，都無人回應，考量情況緊急，立即通知消防及救護人員支援。消防人員到場，破門進入屋內，發現老婦房間門也緊閉上鎖。

消防再次破門進入房間，只見方姓老婦已跌臥在床邊地板上，不斷痛苦呻吟；據了解，老婦意識清醒，表示出門沒多久，她在床上想要拿東西，一不小心就摔到床下，她脖子非常疼痛，沒有力氣起身及尋求協助，已經整整2天躺在冰冷地板上等待救援。

警消即時處置，協力將方姓老婦抬上救護車，送醫治療；經診斷，老婦並無營養不良狀況，在打了一針後，並無大礙。由於老婦罹患糖尿病，這次受困在房間2天，所幸警消及時救援，老婦女兒對於員警與消防人員在關鍵時刻果斷處置與迅速救援，表達感謝。

分局呼籲，家中若有高齡或需特殊照顧的長者獨居，應多加留意其安全，或是考慮安裝緊急求助系統，以應對突發狀況。

90歲方姓老婦從床上跌落，倒在地上2天無力起身，也無法尋求協助，警消破門將老婦送醫，所幸並無大礙。記者袁志豪／翻攝
90歲方姓老婦從床上跌落,倒在地上2天無力起身,也無法尋求協助,警消破門將老婦送醫,所幸並無大礙。記者袁志豪／翻攝
90歲方姓老婦從床上跌落,倒在地上2天無力起身,也無法尋求協助,警消破門將老婦送醫,所幸並無大礙。記者袁志豪／翻攝
90歲方姓老婦從床上跌落,倒在地上2天無力起身,也無法尋求協助,警消破門將老婦送醫,所幸並無大礙。記者袁志豪／翻攝

