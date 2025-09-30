影／金髮女自撞電桿害女兒受傷 自撞後棄車離去被警找到

彰化北斗鎮昨天發生一起酒駕自撞車禍，阮姓外配載女兒行經復興路左轉至光仁街時，竟自撞電桿，前後進退不得，後來帶著女兒棄車離開，車子就橫在街頭阻礙交通，警方找到母女二人，還將其輕傷女兒送醫，並發現阮女酒測值0.79mg/l，將她依公共危險罪送辦。

這起離譜車禍影音今天曝光，49歲阮姓外配昨天下午4點多開車載女兒行經復興路左轉光仁街時，突往前直撞電線桿，後又欲倒退魯，但進退不得，車子擋泥板也掉落被自己輪子壓過去，引來行經民眾側目。

從監視器發現染著金髮的阮女後來帶著女兒下車，一度走到一旁彩券行似乎想求援，但又離去，警方獲報到場時，一度只見車子停在路中，經協尋在十分鐘後找到母女二人，發現阮女的女兒臉和腳均擦傷，將她送醫，阮女酒測值也高達0.79mg/l，警方依公共危險罪將她移送法辦，釐清肇事原因中。