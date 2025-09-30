快訊

印尼外籍生瑪家鄉太古拉伐斯瀑布戲水溺斃 近10年發生6死

聯合報／ 記者劉星君郭韋綺／連線即時報導

高雄市一群印尼籍大學生昨天臨時起意到瑪家鄉舊排灣部落的太古拉伐斯瀑布戲水，其中大三20歲印尼籍甘姓男大生溺水，趕緊報案，消防人員獲報後，將甘男救出送醫不治。屏縣消防局統計，該處近10年發生4件溺水造成6死。

高雄兩所大學的印尼籍學生們27人（20男7女），昨天趁著教師節連假最後一天，臨時起意相約到瑪家鄉舊排灣部落的太古拉伐斯瀑布戲水，上午10時許，發現20歲大三甘男不見了，有人看到他往瀑布方向走去。

消防人員獲報後趕到山，下午1時30分將甘男救出，現場無生命跡象，送醫不治。警方昨天通知校方，甘男的胞兄在台灣，甘男胞兄與校方昨天到派出所，警方今天報請檢方相驗。

大三甘男就讀國際企業系，校方表示，到瑪家鄉瀑布戲水，是外籍學生臨時起意的團體活動。報案後內埔分局及救難團隊迅速搜救並找到該名學生，不幸最後搶救無效。

校方指出，學校的國際處及校安中心均全程掌握搜救進度，全力配合警方調查。事件學生在台家屬已在學校協助下到屏東，接回遺體處理後事，等待檢察官相驗後開出死亡證明，以提供其印尼家屬申請簽證來台。

校方表示，會啟動入班輔導、家屬關懷、提供治喪的必要協助。

2016年沙拉灣瀑布曾發生3名遊客溺斃事件，去年2024年6月發生菲律賓籍1名女移工瀑布戲水溺水身亡。未料昨發生20歲甘姓印尼籍大學生溺水事件。

高雄市一群印尼籍大學生昨臨時起意到瑪家鄉舊排灣部落太古拉伐斯瀑布戲水，其中大三20歲印尼籍甘姓男大生溺水，趕緊報案，消防人員獲報後，將甘男救出送醫不治。屏縣消防局統計，該處近10年發生4件溺水造成6死。記者劉星君／翻攝
現場有設置告示牌提醒請勿戲水。記者劉星君／翻攝

