通緝犯社區樓梯「跑酷」企圖逃走！員警噴這物30秒制伏

桃園市某社區昨午上演驚險警匪追逐，邱姓男子因涉案遭通緝，警方循線前往查緝，他竟從8樓拔腿狂奔下樓，企圖藉「跑酷」上竄下跳方式脫身，遭警方以辣椒水制伏，耍帥歷時不過30秒，仍狼狽落網。

桃園分局說，27歲邱男因涉洗錢案遭通緝，埔子派出所警員楊修銓昨午4時30分前往邱位於中埔一街社區訪查，家人配合開門，讓他措手不及，當場大聲抱怨「為什麼要開門」，然後假裝配合走出門口，隨即撒腿狂奔。

邱男沿著樓梯一路蹦跳式地往下逃竄，僅花20餘秒便從8樓衝到2樓，還一度興奮歡呼，誤以為成功脫身，殊不知後方的楊員緊追不捨，眼看就要失手，於是飛撲上前壓制。