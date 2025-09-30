通緝犯社區樓梯「跑酷」企圖逃走！員警噴這物30秒制伏
桃園市某社區昨午上演驚險警匪追逐，邱姓男子因涉案遭通緝，警方循線前往查緝，他竟從8樓拔腿狂奔下樓，企圖藉「跑酷」上竄下跳方式脫身，遭警方以辣椒水制伏，耍帥歷時不過30秒，仍狼狽落網。
桃園分局說，27歲邱男因涉洗錢案遭通緝，埔子派出所警員楊修銓昨午4時30分前往邱位於中埔一街社區訪查，家人配合開門，讓他措手不及，當場大聲抱怨「為什麼要開門」，然後假裝配合走出門口，隨即撒腿狂奔。
邱男沿著樓梯一路蹦跳式地往下逃竄，僅花20餘秒便從8樓衝到2樓，還一度興奮歡呼，誤以為成功脫身，殊不知後方的楊員緊追不捨，眼看就要失手，於是飛撲上前壓制。
邱男不斷掙扎企圖起身欲逃，楊員為免恐遭兔脫，立即噴灑辣椒水，讓邱當場嗆得動彈不得，只能乖乖束手就逮，警訊後依法解送歸案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言