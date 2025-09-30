快訊

洪災毀一生心血...花蓮阿公淚崩「什麼都沒了」 阿嬤4字安慰感動全網

全真瑜伽宣布破產停業！北市府凍結2.1億信託基金 會員可申請退款

全民普發一萬改賑災花蓮？掀兩派論戰 號召者遭抓包言行不一打臉

通緝犯社區樓梯「跑酷」企圖逃走！員警噴這物30秒制伏

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市某社區昨午上演驚險警匪追逐，邱姓男子因涉案遭通緝，警方循線前往查緝，他竟從8樓拔腿狂奔下樓，企圖藉「跑酷」上竄下跳方式脫身，遭警方以辣椒水制伏，耍帥歷時不過30秒，仍狼狽落網。

桃園分局說，27歲邱男因涉洗錢案遭通緝，埔子派出所警員楊修銓昨午4時30分前往邱位於中埔一街社區訪查，家人配合開門，讓他措手不及，當場大聲抱怨「為什麼要開門」，然後假裝配合走出門口，隨即撒腿狂奔。

邱男沿著樓梯一路蹦跳式地往下逃竄，僅花20餘秒便從8樓衝到2樓，還一度興奮歡呼，誤以為成功脫身，殊不知後方的楊員緊追不捨，眼看就要失手，於是飛撲上前壓制。

邱男不斷掙扎企圖起身欲逃，楊員為免恐遭兔脫，立即噴灑辣椒水，讓邱當場嗆得動彈不得，只能乖乖束手就逮，警訊後依法解送歸案。

桃園27歲邱男因洗錢案遭通緝，桃園警方昨午前往住處查訪，當場遭遇，邱趁機跑酷下樓企圖逃逸，警方噴辣椒水壓制。照/桃園警方提供
桃園27歲邱男因洗錢案遭通緝，桃園警方昨午前往住處查訪，當場遭遇，邱趁機跑酷下樓企圖逃逸，警方噴辣椒水壓制。照/桃園警方提供
桃園27歲邱男因洗錢案遭通緝，桃園警方昨午前往住處查訪，當場遭遇，邱趁機跑酷下樓企圖逃逸，警方噴辣椒水壓制。照/桃園警方提供
桃園27歲邱男因洗錢案遭通緝，桃園警方昨午前往住處查訪，當場遭遇，邱趁機跑酷下樓企圖逃逸，警方噴辣椒水壓制。照/桃園警方提供

通緝 辣椒水 桃園

延伸閱讀

桃園通緝犯逃跑竟得意歡呼 下秒遭警噴辣椒水狼狽落網

宜蘭礁溪玉田弄獅系列活動 見證鋤頭、拳頭、獅頭「三頭弄獅文化」

影／陶喜建設與南商社區營造 安定社區老街變身華麗美巷

高雄新堀江商圈傳槍響！違停車拒檢警連開9槍 通緝犯逃5小時落網

相關新聞

老婦堅持坐北捷博愛座！提袋先揮擊年輕人反遭狠踹…北捷警說明

台北捷運9月29日下午，爆出有一名老婦人用手提袋攻擊坐在博愛座的民眾，不料，該民眾在被揮擊了兩次後，隨即起身踹了老婦一腳...

拿行李他受困客運艙內…按緊急鈴無回應 台北客運處理了

台北客運965線，昨天晚間被爆有民眾受困於客運內的行李艙內，民眾拍下影片，她按緊急按鈕卻不見反應，所幸有別的乘客拿取行李...

通緝犯社區樓梯「跑酷」企圖逃走！員警噴這物30秒制伏

桃園市某社區昨午上演驚險警匪追逐，邱姓男子因涉案遭通緝，警方循線前往查緝，他竟從8樓拔腿狂奔下樓，企圖藉「跑酷」上竄下跳...

桃園通緝犯逃跑竟得意歡呼 下秒遭警噴辣椒水狼狽落網

昨(29)日下午16時30分許，一名因涉洗錢防制法案件遭通緝之27歲邱姓男子，被桃園警分局於桃園市中埔一街住處查獲。邱男先假意配合，隨即自8樓狂奔至2樓企圖脫逃，甚至得意歡呼，卻仍被緊追在後的員警制伏，並在噴灑辣椒水後乖乖就範，最後依法解送歸案。

也算肇逃！高雄女開車撞傷騎士「留下電話」不等警來就離去

高雄市大寮區昨天發生轎車撞機車車禍，機車騎士摔車受傷，駕駛轎車的婦人下車後，一再央求機車騎士不要報警，但騎士因受傷堅持報...

高雄前鎮民宅火警竄濃煙 警消勘查屋內鬆口氣

高雄市前鎮區武慶一路今天上午傳出火警，1棟民宅悶燒冒煙，警消獲報後立即趕抵現場，迅速將火勢撲滅，未傳出傷亡，確實起火原因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。