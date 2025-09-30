聽新聞
0:00 / 0:00
老婦堅持坐北捷博愛座！提袋先揮擊年輕人反遭狠踹…北捷警說明
台北捷運9月29日下午，爆出有一名老婦人用手提袋攻擊坐在博愛座的民眾，不料，該民眾在被揮擊了兩次後，隨即起身踹了老婦一腳，老婦往後跌到後面的椅子。北捷警表示，目前未接獲相關報案，後續將調閱相關資料依社維法偵辦
民眾拍下影片，捷運車廂內還有普通座位及一個博愛座，但手提大包小包的老婦卻堅持要坐在靠壓克力板的一側，她更用手中的提袋甩向坐在博愛座的民眾，只見民眾不疾不徐把手中的提袋交給旁邊乘客，便在老婦再度揮擊之時，起身往前狠踹阿嬤。
老婦這一往後跌，跌向了對面座位，所幸老婦左手的提袋擋在身前緩衝，但她口中唸「我要叫警察、這個人太可怕了。」踢人的民眾也回嘴，「妳可以再試一次。」所幸這時有名中年男子上前安撫老婦，老婦念念有詞地走到另一個車廂。影片放在社群平台時，不少人留言「阿嬤疑似是堅持要坐博愛座的常客」、「這時候都不知道誰對誰錯。」
北捷說明，案發在9月29日下午約4時許，信義安和站往淡水方向一部列車，有旅客按壓對講機表示有2人因優先席起爭執，站長接獲通知上車處理，未影響營運。
北捷提醒，優先席是依身心障礙者權益保障法設置，提供給有需要的旅客使用。呼籲旅客發揮同理心，讓乘車環境更加美好。也提醒旅客如遇任何異常狀況，列車上透過對講機通知行車專員或行控中心，在車站請通知站務人員，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，將盡速派員前往處理。
至於整個案件，北捷捷運警察說，有關9月29日下午4時的案件，捷警未接獲相關報案，後續將調閱相關資料依社維法偵辦。同時也呼籲，旅客搭乘捷運時，若遇到爭執或糾紛，請冷靜處理，切勿以口角或肢體衝突方式解決，以免觸法。可立即按壓車廂門邊紅色緊急按鈕或撥打110報案電話，捷警將立即趕赴現場處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言