快訊

洪災毀一生心血...花蓮阿公淚崩「什麼都沒了」 阿嬤4字安慰感動全網

全真瑜伽宣布破產停業！北市府凍結2.1億信託基金 會員可申請退款

全民普發一萬改賑災花蓮？掀兩派論戰 號召者遭抓包言行不一打臉

聽新聞
0:00 / 0:00

老婦堅持坐北捷博愛座！提袋先揮擊年輕人反遭狠踹…北捷警說明

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

台北捷運9月29日下午，爆出有一名老婦人用手提袋攻擊坐在博愛座的民眾，不料，該民眾在被揮擊了兩次後，隨即起身踹了老婦一腳，老婦往後跌到後面的椅子。北捷警表示，目前未接獲相關報案，後續將調閱相關資料依社維法偵辦

民眾拍下影片，捷運車廂內還有普通座位及一個博愛座，但手提大包小包的老婦卻堅持要坐在靠壓克力板的一側，她更用手中的提袋甩向坐在博愛座的民眾，只見民眾不疾不徐把手中的提袋交給旁邊乘客，便在老婦再度揮擊之時，起身往前狠踹阿嬤。

老婦這一往後跌，跌向了對面座位，所幸老婦左手的提袋擋在身前緩衝，但她口中唸「我要叫警察、這個人太可怕了。」踢人的民眾也回嘴，「妳可以再試一次。」所幸這時有名中年男子上前安撫老婦，老婦念念有詞地走到另一個車廂。影片放在社群平台時，不少人留言「阿嬤疑似是堅持要坐博愛座的常客」、「這時候都不知道誰對誰錯。」

北捷說明，案發在9月29日下午約4時許，信義安和站往淡水方向一部列車，有旅客按壓對講機表示有2人因優先席起爭執，站長接獲通知上車處理，未影響營運。

北捷提醒，優先席是依身心障礙者權益保障法設置，提供給有需要的旅客使用。呼籲旅客發揮同理心，讓乘車環境更加美好。也提醒旅客如遇任何異常狀況，列車上透過對講機通知行車專員或行控中心，在車站請通知站務人員，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，將盡速派員前往處理。

至於整個案件，北捷捷運警察說，有關9月29日下午4時的案件，捷警未接獲相關報案，後續將調閱相關資料依社維法偵辦。同時也呼籲，旅客搭乘捷運時，若遇到爭執或糾紛，請冷靜處理，切勿以口角或肢體衝突方式解決，以免觸法。可立即按壓車廂門邊紅色緊急按鈕或撥打110報案電話，捷警將立即趕赴現場處理。

民眾踹向老婦人右手的提袋。圖／擷取自網路
民眾踹向老婦人右手的提袋。圖／擷取自網路
乘客趕緊上前安撫，避免兩人再度衝突。圖／擷取自網路
乘客趕緊上前安撫，避免兩人再度衝突。圖／擷取自網路

台北捷運 老婦 博愛座

延伸閱讀

北捷優先席又爆糾紛！阿嬤逼讓座遭拒 揮包攻擊反被年輕人一腳踹飛

博愛座更名優先席仍傳肢體衝突 游毓蘭：未來可能「新」聞都上不了

同事家鄉有難 蔣萬安：北捷組14人救災團隊出發前往花蓮

土城樹林線趕時效 新北捷：拚最短3天重啟招標

相關新聞

老婦堅持坐北捷博愛座！提袋先揮擊年輕人反遭狠踹…北捷警說明

台北捷運9月26日下午，爆出有一名老婦人用手提袋攻擊坐在博愛座的民眾，不料，該民眾在被揮擊了兩次後，隨即起身踹了老婦一腳...

拿行李他受困客運艙內…按緊急鈴無回應 台北客運處理了

台北客運965線，昨天晚間被爆有民眾受困於客運內的行李艙內，民眾拍下影片，她按緊急按鈕卻不見反應，所幸有別的乘客拿取行李...

通緝犯社區樓梯「跑酷」企圖逃走！員警噴這物30秒制伏

桃園市某社區昨午上演驚險警匪追逐，邱姓男子因涉案遭通緝，警方循線前往查緝，他竟從8樓拔腿狂奔下樓，企圖藉「跑酷」上竄下跳...

桃園通緝犯逃跑竟得意歡呼 下秒遭警噴辣椒水狼狽落網

昨(29)日下午16時30分許，一名因涉洗錢防制法案件遭通緝之27歲邱姓男子，被桃園警分局於桃園市中埔一街住處查獲。邱男先假意配合，隨即自8樓狂奔至2樓企圖脫逃，甚至得意歡呼，卻仍被緊追在後的員警制伏，並在噴灑辣椒水後乖乖就範，最後依法解送歸案。

也算肇逃！高雄女開車撞傷騎士「留下電話」不等警來就離去

高雄市大寮區昨天發生轎車撞機車車禍，機車騎士摔車受傷，駕駛轎車的婦人下車後，一再央求機車騎士不要報警，但騎士因受傷堅持報...

高雄前鎮民宅火警竄濃煙 警消勘查屋內鬆口氣

高雄市前鎮區武慶一路今天上午傳出火警，1棟民宅悶燒冒煙，警消獲報後立即趕抵現場，迅速將火勢撲滅，未傳出傷亡，確實起火原因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。