老婦堅持坐北捷博愛座！提袋先揮擊年輕人反遭狠踹…北捷警說明

台北捷運9月29日下午，爆出有一名老婦人用手提袋攻擊坐在博愛座的民眾，不料，該民眾在被揮擊了兩次後，隨即起身踹了老婦一腳，老婦往後跌到後面的椅子。北捷警表示，目前未接獲相關報案，後續將調閱相關資料依社維法偵辦

民眾拍下影片，捷運車廂內還有普通座位及一個博愛座，但手提大包小包的老婦卻堅持要坐在靠壓克力板的一側，她更用手中的提袋甩向坐在博愛座的民眾，只見民眾不疾不徐把手中的提袋交給旁邊乘客，便在老婦再度揮擊之時，起身往前狠踹阿嬤。

老婦這一往後跌，跌向了對面座位，所幸老婦左手的提袋擋在身前緩衝，但她口中唸「我要叫警察、這個人太可怕了。」踢人的民眾也回嘴，「妳可以再試一次。」所幸這時有名中年男子上前安撫老婦，老婦念念有詞地走到另一個車廂。影片放在社群平台時，不少人留言「阿嬤疑似是堅持要坐博愛座的常客」、「這時候都不知道誰對誰錯。」

北捷說明，案發在9月29日下午約4時許，信義安和站往淡水方向一部列車，有旅客按壓對講機表示有2人因優先席起爭執，站長接獲通知上車處理，未影響營運。

北捷提醒，優先席是依身心障礙者權益保障法設置，提供給有需要的旅客使用。呼籲旅客發揮同理心，讓乘車環境更加美好。也提醒旅客如遇任何異常狀況，列車上透過對講機通知行車專員或行控中心，在車站請通知站務人員，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，將盡速派員前往處理。