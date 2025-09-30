快訊

洪災毀一生心血...花蓮阿公淚崩「什麼都沒了」 阿嬤4字安慰感動全網

全真瑜伽宣布破產停業！北市府凍結2.1億信託基金 會員可申請退款

全民普發一萬改賑災花蓮？掀兩派論戰 號召者遭抓包言行不一打臉

桃園通緝犯逃跑竟得意歡呼 下秒遭警噴辣椒水狼狽落網

桃園電子報／ 桃園電子報

2314424 0
邱男先假意配合，隨即自8樓狂奔至2樓企圖脫逃，甚至得意歡呼。圖：讀者提供

昨(29)日下午16時30分許，一名因涉洗錢防制法案件遭通緝之27歲邱姓男子，被桃園警分局於桃園市中埔一街住處查獲。邱男先假意配合，隨即自8樓狂奔至2樓企圖脫逃，甚至得意歡呼，卻仍被緊追在後的員警制伏，並在噴灑辣椒水後乖乖就範，最後依法解送歸案。

2314425 0
員警為嚇阻其行動，立即向他噴灑辣椒水，邱男當場嗆得靜止不動。圖：讀者提供

警方說明，昨日下午埔子派出所警員楊修銓執行勤區查察，至轄區中埔一街某社區邱男住處訪查，其家人配合應門，員警發現邱男就在家中，立即向他說明狀況請其配合。

警方表示，邱男邊向家人抱怨為何要開門，邊假意配合走出門，突然拔腿狂奔，員警立即尾隨追捕，邱男沿樓梯蹦跳向下逃竄，20幾秒即由8樓逃至2樓，正以為落跑成功還發出歡呼聲，沒想到員警緊追而來將他一把按住，邱男掙扎想起身逃逸，員警為嚇阻其行動，立即向他噴灑辣椒水，邱男當場嗆得靜止不動，乖乖地配合員警逮捕，全案依法解送歸案。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園通緝犯逃跑竟得意歡呼 下秒遭警噴辣椒水狼狽落網

延伸閱讀：

  1. 假投資詐團據點掛匾額「仁者無敵」 逾50成員被逮17人羈押
  2. 砂石車違規頻傳 桃警聯合稽查防範事故與非法傾倒

辣椒水 桃園 通緝

延伸閱讀

桃園最大埤塘龍潭大池 爭取納入「大龍門」規劃5千萬全區改造

南桃園新設藝文中心恐要再等15年？議員批：海市蜃樓

桃園人與光復站在一起！張善政多管齊下助族人重建家園

高雄新堀江商圈傳槍響！違停車拒檢警連開9槍 通緝犯逃5小時落網

相關新聞

老婦堅持坐北捷博愛座！提袋先揮擊年輕人反遭狠踹…北捷警說明

台北捷運9月29日下午，爆出有一名老婦人用手提袋攻擊坐在博愛座的民眾，不料，該民眾在被揮擊了兩次後，隨即起身踹了老婦一腳...

拿行李他受困客運艙內…按緊急鈴無回應 台北客運處理了

台北客運965線，昨天晚間被爆有民眾受困於客運內的行李艙內，民眾拍下影片，她按緊急按鈕卻不見反應，所幸有別的乘客拿取行李...

通緝犯社區樓梯「跑酷」企圖逃走！員警噴這物30秒制伏

桃園市某社區昨午上演驚險警匪追逐，邱姓男子因涉案遭通緝，警方循線前往查緝，他竟從8樓拔腿狂奔下樓，企圖藉「跑酷」上竄下跳...

桃園通緝犯逃跑竟得意歡呼 下秒遭警噴辣椒水狼狽落網

昨(29)日下午16時30分許，一名因涉洗錢防制法案件遭通緝之27歲邱姓男子，被桃園警分局於桃園市中埔一街住處查獲。邱男先假意配合，隨即自8樓狂奔至2樓企圖脫逃，甚至得意歡呼，卻仍被緊追在後的員警制伏，並在噴灑辣椒水後乖乖就範，最後依法解送歸案。

也算肇逃！高雄女開車撞傷騎士「留下電話」不等警來就離去

高雄市大寮區昨天發生轎車撞機車車禍，機車騎士摔車受傷，駕駛轎車的婦人下車後，一再央求機車騎士不要報警，但騎士因受傷堅持報...

高雄前鎮民宅火警竄濃煙 警消勘查屋內鬆口氣

高雄市前鎮區武慶一路今天上午傳出火警，1棟民宅悶燒冒煙，警消獲報後立即趕抵現場，迅速將火勢撲滅，未傳出傷亡，確實起火原因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。