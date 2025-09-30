邱男先假意配合，隨即自8樓狂奔至2樓企圖脫逃，甚至得意歡呼。圖：讀者提供

昨(29)日下午16時30分許，一名因涉洗錢防制法案件遭通緝之27歲邱姓男子，被桃園警分局於桃園市中埔一街住處查獲。邱男先假意配合，隨即自8樓狂奔至2樓企圖脫逃，甚至得意歡呼，卻仍被緊追在後的員警制伏，並在噴灑辣椒水後乖乖就範，最後依法解送歸案。

員警為嚇阻其行動，立即向他噴灑辣椒水，邱男當場嗆得靜止不動。圖：讀者提供

警方說明，昨日下午埔子派出所警員楊修銓執行勤區查察，至轄區中埔一街某社區邱男住處訪查，其家人配合應門，員警發現邱男就在家中，立即向他說明狀況請其配合。

警方表示，邱男邊向家人抱怨為何要開門，邊假意配合走出門，突然拔腿狂奔，員警立即尾隨追捕，邱男沿樓梯蹦跳向下逃竄，20幾秒即由8樓逃至2樓，正以為落跑成功還發出歡呼聲，沒想到員警緊追而來將他一把按住，邱男掙扎想起身逃逸，員警為嚇阻其行動，立即向他噴灑辣椒水，邱男當場嗆得靜止不動，乖乖地配合員警逮捕，全案依法解送歸案。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園通緝犯逃跑竟得意歡呼 下秒遭警噴辣椒水狼狽落網