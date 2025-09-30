也算肇逃！高雄女開車撞傷騎士「留下電話」不等警來就離去

高雄市大寮區昨天發生轎車撞機車車禍，機車騎士摔車受傷，駕駛轎車的婦人下車後，一再央求機車騎士不要報警，但騎士因受傷堅持報警，婦人後來留下她的電話號碼，帶小孩上車開車離去。警方到場後，正通知涉嫌肇事的婦人說明，依肇事逃逸罪嫌查辦全案。

昨天下午4時20分許，陳姓男子（24歲）騎機車經過高雄市大寮區大漢路、民族路口，遭白色轎車撞上，人車倒地，身上多處擦挫傷。駕駛轎車的婦人馬上下車，見陳姓騎士起身要報警，她不明原因，一再央求陳男不要警，雙方在路口僵持許久，後來到路旁，婦人未等到警方到場，留下電話號碼便上車離去。

林園警分局員警到場後，發現肇事轎車已經離去，騎士由救護車送醫治療，已無大礙。警方追查轎車車籍，已查知車主並不是肇事人，但包號掌握肇事婦人的身分，正通知她到案說明，依肇事逃逸罪嫌查辦全案。

據了解，駕駛動力交通工具發生交通事故後，沒有採取應有的救護措施並向警察機關報案，而是任意逃離現場，致人傷害而逃逸者，處6月以上、5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上、7年以下有期徒刑。