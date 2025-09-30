快訊

華航機隊／波音727見證華航跨足國際 還是飛安幸運星

一早被錢砸醒！鴻海員工分紅大方給 百萬獎金今入帳

MLB／道奇外卡賽先出牌史奈爾、山本由伸 大谷翔平押第3戰有原因

聽新聞
0:00 / 0:00

拿行李他受困客運艙內…按緊急鈴無回應 台北客運處理了

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

台北客運965線，昨天晚間被爆有民眾受困於客運內的行李艙內，民眾拍下影片，她按緊急按鈕卻不見反應，所幸有別的乘客拿取行李時才意外解救。台北客運表示，已向該乘客致歉，提醒駕駛長要留意車內狀況外，也呼籲民眾勿自行前往拿取行李，可先行向駕駛請求協助。

從民眾拍下的影片，可見疑似受困在一處密閉空間，他也持續按緊急按鈕，但不見作用。他寫下，「先是被關在公車放行李箱的小房間，現在錢包又不見。」965緊急按鈕是裝飾嗎？要不是有人要拿行李，不知道要被關到什麼時候。

台北客運瑞芳站站長楊智凱說明，經調閱監視器，該名陳姓駕駛長停靠站區時，未確實掌握乘客動向，未能等待民眾拿取行李完畢，即關閉艙門。

楊智凱說，公司除針對駕駛長行為實施服務再教育外，會持續要求督處所屬駕駛長，開關行李箱艙門時，務必依規定執行，確認艙門周遭人、車動態，確保安全。

另外，經站上檢測後，行李箱內部緊急按鈕功能正常，該蜂鳴器聲響與安全門也相同，故駕駛長第一時間前去檢查安全門是否異常開啟，當下未意識到有乘客受困於行李箱內。

台北客運總經理李建文說，昨晚已聯繫上乘客，並致贈壓驚紅包六千元及水果禮盒慰問。不過，他也提醒，若有行李等拿取需求，請向駕駛長聯繫協助，自行前往拿取恐造成危險。

民眾受困客運內。圖／擷取自網路
民眾受困客運內。圖／擷取自網路
民眾受困客運內。圖／擷取自網路
民眾受困客運內。圖／擷取自網路

行李箱 影片 房間

延伸閱讀

紐西蘭行李箱童屍案 韓裔母親殺害2子女被判有罪

9旬婦遭裝行李箱棄屍淡水河 高大成揭「媳婦1舉動」：與以往箱屍案不同

陸配把婆婆扔進淡水河漂流20天 破案關鍵僅靠垃圾裡的1塊遺骨

影／9旬婆婆猝死擔心被責怪 陸配媳婦裝箱扔進淡水河漂流20天

相關新聞

拿行李他受困客運艙內…按緊急鈴無回應 台北客運處理了

台北客運965線，昨天晚間被爆有民眾受困於客運內的行李艙內，民眾拍下影片，她按緊急按鈕卻不見反應，所幸有別的乘客拿取行李...

影／萬里桐海域15名浮潛客遭離岸流帶離 海巡與業者合力救援

連假最後一天，海巡署南部分署第六岸巡隊第二機動巡邏站執行巡邏勤務，在恆春萬里桐水域遊憩熱點設救援站，今天上午9時、10時...

台港7人ATT散場搭電梯爆衝突 女控遭酒客扯髮搶手機搧巴掌

台北市信義區ATT 4 FUN大樓昨凌晨客人散場時發生衝突，台籍、香港籍共6名女子、1名男子搭電梯下樓，雙方疑因進出電梯...

外籍大學生結伴到瑪家鄉沙拉灣瀑布戲水 20歲印尼籍男學生溺斃

屏東縣消防局今上午10時34分接獲報，高雄一群外籍大學生在瑪家鄉舊排灣部落沙拉灣瀑布戲水，其中1男溺水，屏東縣消防局獲報...

高雄前鎮民宅火警竄濃煙 警消勘查屋內鬆口氣

高雄市前鎮區武慶一路今天上午傳出火警，1棟民宅悶燒冒煙，警消獲報後立即趕抵現場，迅速將火勢撲滅，未傳出傷亡，確實起火原因...

影／台師大登山社員阿里山遭虎頭蜂攻擊 嘉縣鳥會拍影片提醒防護

秋意漸濃，正值虎頭蜂繁殖旺季，從山林到平原甚至濱海，常可見到蜂巢。蜂群活躍，民眾登山、露營稍有不慎可能被蜂群攻擊。日前，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。