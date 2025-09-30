聽新聞
拿行李他受困客運艙內…按緊急鈴無回應 台北客運處理了
台北客運965線，昨天晚間被爆有民眾受困於客運內的行李艙內，民眾拍下影片，她按緊急按鈕卻不見反應，所幸有別的乘客拿取行李時才意外解救。台北客運表示，已向該乘客致歉，提醒駕駛長要留意車內狀況外，也呼籲民眾勿自行前往拿取行李，可先行向駕駛請求協助。
從民眾拍下的影片，可見疑似受困在一處密閉空間，他也持續按緊急按鈕，但不見作用。他寫下，「先是被關在公車放行李箱的小房間，現在錢包又不見。」965緊急按鈕是裝飾嗎？要不是有人要拿行李，不知道要被關到什麼時候。
台北客運瑞芳站站長楊智凱說明，經調閱監視器，該名陳姓駕駛長停靠站區時，未確實掌握乘客動向，未能等待民眾拿取行李完畢，即關閉艙門。
楊智凱說，公司除針對駕駛長行為實施服務再教育外，會持續要求督處所屬駕駛長，開關行李箱艙門時，務必依規定執行，確認艙門周遭人、車動態，確保安全。
另外，經站上檢測後，行李箱內部緊急按鈕功能正常，該蜂鳴器聲響與安全門也相同，故駕駛長第一時間前去檢查安全門是否異常開啟，當下未意識到有乘客受困於行李箱內。
台北客運總經理李建文說，昨晚已聯繫上乘客，並致贈壓驚紅包六千元及水果禮盒慰問。不過，他也提醒，若有行李等拿取需求，請向駕駛長聯繫協助，自行前往拿取恐造成危險。
